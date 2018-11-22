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Киев протестует в связи с визитом Путина в Крым

23.11.2018 21:58 — Разное | Интерфакс  
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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ Владимира Путина на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь и направило Министерству иностранных дел РФ соответствующую ноту протеста

"Украина считает этот визит, как и любые другие несогласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь (Украина), грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Россия", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в пятницу.

В ведомстве отмечают, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. "Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям РФ, в том числе путем одобрения соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введения санкций против РФ как государства-оккупанта", - отмечают в МИД Украины.

 
 
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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ...
 
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