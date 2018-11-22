В Минске назвали победителей конкурса молодых литераторов

В Минске назвали имена победителей конкурса молодых литераторов «Мост дружбы», передает телеканал «МИР 24».

В нем участвовали писатели Союзного государства. Из 70 произведений – это рассказы, эссе, новеллы – жюри определило по пять победителей от России и Беларуси. Лучшим среди белорусов оказался Андрей Кулеш, среди россиян – Дмитрий Лагутин.

«Россияне, у них такая хорошая интеллектуальная городская проза, крепкая, мастеровитая. Люди умеют работать с текстом, там это присутствует. Это одна история. И вторая история – деревенская проза. Люди-то, может быть, из города. Но там такие деревенские пронзительные истории», – рассказал писатель, филолог из Беларуси Анатолий Андреев.

«Поразили не столько своими литературными способностями, сколько взглядом на жизнь. Всегда очень любопытно, когда писатель или журналист, или вообще творческий человек смотрит иначе, чем мы», – рассказал российский писатель, драматург Владимир Губарев.



Добавим, конкурс проводят уже в четвертый раз. В нем могут принимать участие молодые писатели от 18 до 30 лет.