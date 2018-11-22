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В Минске назвали победителей конкурса молодых литераторов
23.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске назвали имена победителей конкурса молодых литераторов «Мост дружбы», передает телеканал «МИР 24».
В нем участвовали писатели Союзного государства. Из 70 произведений – это рассказы, эссе, новеллы – жюри определило по пять победителей от России и Беларуси. Лучшим среди белорусов оказался Андрей Кулеш, среди россиян – Дмитрий Лагутин.
«Поразили не столько своими литературными способностями, сколько взглядом на жизнь. Всегда очень любопытно, когда писатель или журналист, или вообще творческий человек смотрит иначе, чем мы», – рассказал российский писатель, драматург Владимир Губарев.
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Лучшим среди белорусов оказался Андрей Кулеш, среди россиян – Дмитрий Лагутин.
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