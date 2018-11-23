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Брестское "Динамо" обратилось в CAS по поводу решения арбитража АБФФ по переходу Савицкого

23.11.2018 22:55 — Разное | Tut.by  
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Брестское «Динамо» пытается обжаловать решение арбитража БФФ, обязавшего клуб выплатить «Неману» компенсацию в размере 265 тысяч долларов за подготовку полузащитника Павла Савицкого, перешедшего в стан «бело-синих», сообщает «Прессбол».


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Брестчане обратились в вышестоящую инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Напомним, арбитраж АБФФ 25 октября сократил сумму компенсации с 398 до 265 тысяч долларов. Это решение на берегах Буга восприняли в штыки. Директор клуба Игорь Астапчик даже заявил, что платить никто не будет. А босс брестского «Динамо» Александр Зайцев резко прокомментировал работу комитета АБФФ по статусу и переходам, а также футбольного арбитража.

«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата». Босс «Динамо-Брест» — о «деле Савицкого»

Кроме того, после публикации мотивировочной части решения футбольного арбитража АБФФ стало известно, что босс брестского «Динамо» Александр Зайцев грозился снять клуб с чемпионата Беларуси в высшей лиге.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчане обратились в вышестоящую инстанцию - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
 
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