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Брестское "Динамо" обратилось в CAS по поводу решения арбитража АБФФ по переходу Савицкого
Брестское «Динамо» пытается обжаловать решение арбитража БФФ,
Брестчане обратились в вышестоящую инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
Напомним, арбитраж АБФФ 25 октября сократил сумму компенсации с 398 до 265 тысяч долларов. Это решение на берегах Буга восприняли в штыки. Директор клуба Игорь Астапчик даже заявил, что платить никто не будет. А босс брестского «Динамо» Александр Зайцев резко прокомментировал работу комитета АБФФ по статусу и переходам, а также футбольного арбитража.
Кроме того, после публикации мотивировочной части решения футбольного арбитража АБФФ стало известно, что босс брестского «Динамо»
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Брестчане обратились в вышестоящую инстанцию - Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
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