Брестское «Динамо» пытается обжаловать решение арбитража БФФ, обязавшего клуб выплатить «Неману» компенсацию в размере 265 тысяч долларов за подготовку полузащитника Павла Савицкого, перешедшего в стан «бело-синих», сообщает «Прессбол» .



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Брестчане обратились в вышестоящую инстанцию — Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Напомним, арбитраж АБФФ 25 октября сократил сумму компенсации с 398 до 265 тысяч долларов. Это решение на берегах Буга восприняли в штыки. Директор клуба Игорь Астапчик даже заявил, что платить никто не будет. А босс брестского «Динамо» Александр Зайцев резко прокомментировал работу комитета АБФФ по статусу и переходам, а также футбольного арбитража.

«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата». Босс «Динамо-Брест» — о «деле Савицкого»

Кроме того, после публикации мотивировочной части решения футбольного арбитража АБФФ стало известно, что босс брестского «Динамо» Александр Зайцев грозился снять клуб с чемпионата Беларуси в высшей лиге.