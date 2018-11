Победа Саснович над Квитовой на Уимблдоне названа главной сенсацией года в женском теннисе

Официальный сайт WTA завершил подведение итогов сезона в номинации «Сенсация года».

Первое место заняла победа белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Уимблдона — 6:4, 4:6, 6:0. На тот момент Саснович занимала 50-е место в мировом рейтинге, Квитова — 7-е. Чешка в этом году считалась главной фавориткой Уимблдона.

Upset of the Tournament so far?