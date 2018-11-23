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Победа Саснович над Квитовой на Уимблдоне названа главной сенсацией года в женском теннисе
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Первое место заняла
Петра Квитова дважды становилась победительницей Уимблдона (2011, 2014).
— Я знаю, что Петра дважды выигрывала Уимблдон. Поэтому для меня эта встреча — по-настоящему ценный опыт. Я не думала, что выиграю… Я просто отдала все, что могла, чтобы не в чем было себя упрекнуть. Это был хороший матч, но я думаю, что могу играть лучше. Петра была хороша, но я думаю, что заслужила победу сегодня. Я чувствую, что могу сыграть сегодня еще один матч! Довольна победой, но с нетерпением жду продолжения. Ведь это только первый раунд. Когда вы заявляетесь на турнир, вы ведь хотите выиграть, — сказала Александра Саснович сразу после победы над Квитовой.
После выигрыша у двукратной победительницы Уимблдона Саснович дошла затем до 4-го круга, где проиграла Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (4:7), 0:6.
На финише года Александра Саснович поднялась на 30-ю строку рейтинга WTA. В уходящем году она не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде. А вот поверженная ей на Уимблдоне Квитова победила на турнирах в Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде и Бирмингеме.
Второе место в списке главных сенсаций года заняла победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на итоговом турнире года в Сингапуре.
Третье место присуждено победе японки Наоми Осаки над Сереной Уильямс на US Open.
На четвертой позиции — успех белоруски Арины Соболенко над Каролин Возняцки в Монреале.
Пятое место — у победы китаянки Чжан Шуай над американкой Слоан Стивенс на Australian Open.
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Официальный сайт WTA завершил подведение итогов сезона в номинации «Сенсация года».
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