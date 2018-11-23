Победа Саснович над Квитовой на Уимблдоне названа главной сенсацией года в женском теннисе

Официальный сайт WTA завершил подведение итогов сезона в номинации «Сенсация года».



Фото: twitter.com/WTA

Первое место заняла победа белоруски Александры Саснович над чешкой Петрой Квитовой в первом круге Уимблдона — 6:4, 4:6, 6:0. На тот момент Саснович занимала 50-е место в мировом рейтинге, Квитова — 7-е. Чешка в этом году считалась главной фавориткой Уимблдона.

Upset of the Tournament so far? Aliaksandra Sasnovich stuns Petra Kvitova in the first round, winning 6−4, 4−6, 6−0 #Wimbledon pic.twitter.com/5u6PrQWIlE — Wimbledon (@Wimbledon) 3 июля 2018 г.

Петра Квитова дважды становилась победительницей Уимблдона (2011, 2014).

— Я знаю, что Петра дважды выигрывала Уимблдон. Поэтому для меня эта встреча — по-настоящему ценный опыт. Я не думала, что выиграю… Я просто отдала все, что могла, чтобы не в чем было себя упрекнуть. Это был хороший матч, но я думаю, что могу играть лучше. Петра была хороша, но я думаю, что заслужила победу сегодня. Я чувствую, что могу сыграть сегодня еще один матч! Довольна победой, но с нетерпением жду продолжения. Ведь это только первый раунд. Когда вы заявляетесь на турнир, вы ведь хотите выиграть, — сказала Александра Саснович сразу после победы над Квитовой.

После выигрыша у двукратной победительницы Уимблдона Саснович дошла затем до 4-го круга, где проиграла Елене Остапенко из Латвии — 6:7 (4:7), 0:6.

На финише года Александра Саснович поднялась на 30-ю строку рейтинга WTA. В уходящем году она не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде. А вот поверженная ей на Уимблдоне Квитова победила на турнирах в Санкт-Петербурге, Дохе, Праге, Мадриде и Бирмингеме.

Второе место в списке главных сенсаций года заняла победа украинки Элины Свитолиной над датчанкой Каролин Возняцки на итоговом турнире года в Сингапуре.

Третье место присуждено победе японки Наоми Осаки над Сереной Уильямс на US Open.

На четвертой позиции — успех белоруски Арины Соболенко над Каролин Возняцки в Монреале.

Пятое место — у победы китаянки Чжан Шуай над американкой Слоан Стивенс на Australian Open.