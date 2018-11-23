В Сморгонском районе столкнулись две фуры. Одного из водителей вырезали из кабины спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

23 ноября в 15.21 в службу «101» поступило сообщение о том, что на дороге Сморгонь — Вилейка вблизи деревни Кулеши столкнулись две фуры.

Прибывшие спасатели при помощи гидравлического оборудования деблокировали 51-летнего водителя автомобиля Mercedes и передали медикам.













Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.