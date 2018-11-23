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В агрогородке Молятичи прошел День Совета
23.11.2018 — Разное | Кричевская жизнь
В агрогородке Молятичи прошел День Совета Молятичского сельского Совета депутатов. Главной темой дня было взаимодействие с районными службами по вопросам организации обслуживания сельского населения, выполнение и соблюдение государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, обеспечение его жизнедеятельности. Фото.
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В агрогородке Молятичи прошел День Совета Молятичского сельского Совета депутатов. Главной темой дня было взаимодействие с районными службами по вопросам
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