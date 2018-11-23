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Федерация футбола: почему "НФК "Крумкачы" не может заявиться в первую лигу

23.11.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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Белорусская федерация футбола считает, что нынешний клуб "НФК "Крумкачы"и прежний клуб "Крумкачы"— это одно и то же, пишет by.tribuna.com.



Весной клуб "Крумкачы" в результате финансовых проблем не был допущен к участию в высшей лиге. Известный пианист Юрий Блинов и голкипер "Крумкачэй" Евгений Костюкевич создали новое юридическое лицо, которое стало своеобразным наследніком старого клуба — "НФК "Крумкачы". Бывший глава клуба Денис Шунто передал им права на использование названия и логотипа старых "Крумкачэй". Управлять командой продолжил тренер Алексей Кучук. Команда заявилась во вторую лигу, где заняла второе место и завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

Однако федерация футбола отказалась регистрировать "НФК "Крумкачы" в первой лиге. Сперва клуб должен зарегистрироваться в федерации футбола (АБФФ). Но там чиновники говорят, что уже имеют в своем составе клуб "Крумкачы" — детище Дениса Шунто.

Юридически связи между старым и новым клубом нет. "НФК "Крумкачы" имеет иное название, другой юридический адрес, другой состав учредителей и другое руководство. Хотя от старого проекта он получил эмблему и часть названия, официальный сайт, тренеров, костяк команды и болельщиков.

Старые "Крумкачы" пока что не вышли из членов АБФФ. Руководство клуба должно подать в исполком АБФФ письменное заявление не позднее чем за три месяца до конца финансового года. Только после заседания исполкома клуб могут вывести из членов федерации. До сих пор клуб не подавал никаких бумаг в АБФФ и уже в этом году не успеет выйти из организации.


К тому же, старый клуб, который, якобы, имеет долги примерно на 130 тысяч рублей, находится в стадии ликвидации. Этот процесс может занять от шести месяцев до года.

Директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев в беседе с журналистами говорит, что федерация не считает "НФК "Крумкачы" другим клубом, чем просто "Крумкачы". Он согласен, что это другое юридическое лицо, однако добавляет: "Но это тот же самый клуб. С той же эмблемой, тем же названием, теми же болельщиками".

К тому же, говорит он, федерация не может зарегистрировать два клуба с одним названием и из одного региона: "Смотрите, в высшей лиге есть "Торпедо" из Минска и "Торпедо-БелАЗ" из Жодино. Это два клуба "Торпедо" из разных регионов. Условно может быть "Спартак" из Минска и "Спартак" из Шклова. А тут "Крумкачы" из Минска и такие же "Крумкачы" из Минска. Вам не кажется это странным?"

Футбольный клуб — более широкое понятие, чем просто юридическое лицо, заявляет Мишаев. Как пример он приводит клуб "Динамо-Брест", который поменял юридическое лицо после прохождения инвентарей. Однако новое юридическое лицо взяло на себя всю футбольную деятельность старого юрлица, в том числе долги и обязательства.

"Если бы ООО "ФК "Крумкачы" подписал такой же акт с ООО "НФК "Крумкачы"о том, что первые передают вторым своё членство в ассоциации, все права и обязательства по футбольной деятельности, тогда не было бы никаких вопросов. АБФФ интересуют долги "Крумкачэй" перед игроками и другими футбольными клубами", — объясняет Мишаев.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусская федерация футбола считает, что нынешний клуб "НФК "Крумкачы"и прежний клуб "Крумкачы"— это одно и то же, пишет by.tribuna.com.
 
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