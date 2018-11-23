Беларусь закрывает ворота для китайской свинины из-за АЧС









Ограничения наложены на поставки из провинций Хэйлунцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Хунань, Юньнань, Шанси, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Аньхой.

На территории этих регионов КНР были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Запрет носит превентивный и формальных характер. Свинина не поставляется из Китая в Беларусь.



Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпродаограничения на поставки свинины, продуктов свиноводства, кожевенного сырья, охотничьих трофеев, живых свиней, а также восприимчивых к АЧС видов из нескольких провинций Китая. Кроме того, под запрет попадают корма для сельскохозяйственных и домашних животных.