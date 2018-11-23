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Беларусь закрывает ворота для китайской свинины из-за АЧС
Запрет поставок носит формальный характер.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода
Ограничения наложены на поставки из провинций Хэйлунцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Хунань, Юньнань, Шанси, Хэбэй, Внутренняя Монголия, Аньхой.
На территории этих регионов КНР были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.
Запрет носит превентивный и формальных характер. Свинина не поставляется из Китая в Беларусь.
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Запрет поставок носит формальный характер.
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