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Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

23.11.2018 21:52 — Разное | СТВ  
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Первое время Ли Харви Освальд проводит в самом сердце белорусской столицы. Заморского гостя на два месяца приютят самые фешенебельные, по тем временам, номера гостиницы «Минск».

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Артём Шклянко, ведущий специалист отдела продаж отеля «Минск»:
Мы поднялись на 4-ый этаж, на котором находятся два крыла.

В левом крыле находится 453-ий номер, в котором проживал Ли Харви Освальд.

Новенький отель задумывался, как визитная карточка страны, и считался одним из самых дорогих в Беларуси – в каждой комнате был и санузел, и телефон, и телевизор.  На первом этаже – круглосуточный ресторан.   

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Из дневника Ли Харви Освальда:
8 января. Встречаюсь с мэром города, товарищ Шарапов. Он приветствует меня в Минске, обещает скоро бесплатную квартиру и предупреждает о некультурных людях, которые могут обидеть иностранца.

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Освальда в Минске не обидят. А американская мечта начнёт сбываться уже на третий день. 11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года.   

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Главный универмаг республики – одно из первых мест, которое Ли Харви Освальд видит в Минске.

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Для импозантного иностранца в местечковом, по американским меркам, городе шоппинг стал самым быстрым способом отвести душу.

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Из рассекреченных отчётов КГБ СССР:
В 11:00 Ли Харви вышел из гостиницы «Минск» и пошёл в ГУМ. Там зашёл в отдел электротоваров, что-то спросил у продавца, достал из кармана деньги и пошёл к кассе.

Ни за что не заплатил, положил деньги обратно в карман и начал ходить по первому этажу универмага туда-сюда, разглядывая разные товары.

Крупнейший магазин в республике открылся в новом здании в ноябре 1951 года.

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

И хоть универмаг в голове советского обывателя ассоциировался с музеем или дворцом, величественная архитектура и помпезные витражи, на самом деле, были лишь витриной. Магазин, по сути, тоже являл собой квинтэссенцию советской торговли: дефицит, карточки и предзаказ!

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Из дневника Ли Харви Освальда:
«Здесь можно купить всё, что продаётся в маленьких специализированных магазинах, можно записаться на холодильник, пылесос, даже машину (ничего из этого нельзя купить сразу).

Очередь на холодильники – три месяца, столько же – на пылесосы.

На автомобили очередь – от шести месяцев до года, в зависимости от того, на какую из трёх моделей внесён задаток. «Москвич» стоит 2 500 рублей, считается лучшим, и поэтому его ждать нужно почти год. Однако «Победа» и «Волга» немного дешевле, и их можно дождаться через шесть-семь месяцев».

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди
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Первое время Ли Харви Освальд проводит в самом сердце белорусской столицы. Заморского гостя на два месяца приютят самые фешенебельные, по тем временам, номера...
 
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