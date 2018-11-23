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Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд
Первое время Ли Харви Освальд проводит в самом сердце белорусской столицы. Заморского гостя на два месяца приютят самые фешенебельные, по тем временам, номера гостиницы «Минск».
Артём Шклянко, ведущий специалист отдела продаж отеля «Минск»:
Новенький отель задумывался, как визитная карточка страны, и считался одним из самых дорогих в Беларуси – в каждой комнате был и санузел, и телефон, и телевизор. На первом этаже – круглосуточный ресторан.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Освальда в Минске не обидят. А американская мечта начнёт сбываться уже на третий день. 11 января 1960 года Ли Харви Освальд официально выходит на работу. Иностранца пристроили на радиозавод. Здесь он отработает два года.
Главный универмаг республики – одно из первых мест, которое Ли Харви Освальд видит в Минске.
Для импозантного иностранца в местечковом, по американским меркам, городе шоппинг стал самым быстрым способом отвести душу.
Из рассекреченных отчётов КГБ СССР:
Крупнейший магазин в республике открылся в новом здании в ноябре 1951 года.
И хоть универмаг в голове советского обывателя ассоциировался с музеем или дворцом, величественная архитектура и помпезные витражи, на самом деле, были лишь витриной. Магазин, по сути, тоже являл собой квинтэссенцию советской торговли: дефицит, карточки и предзаказ!
Из дневника Ли Харви Освальда:
На автомобили очередь – от шести месяцев до года, в зависимости от того, на какую из трёх моделей внесён задаток. «Москвич» стоит 2 500 рублей, считается лучшим, и поэтому его ждать нужно почти год. Однако «Победа» и «Волга» немного дешевле, и их можно дождаться через шесть-семь месяцев».
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Первое время Ли Харви Освальд проводит в самом сердце белорусской столицы. Заморского гостя на два месяца приютят самые фешенебельные, по тем временам, номера...
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