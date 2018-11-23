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«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде
В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз.
Анна Климович, психоаналитик:
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
За плечами юноши остаётся и брошенная школа, и служба в морской пехоте. Там за три года он умудряется несколько раз попасть под трибунал за систематические драки.
Вадим Гигин:
Анна Климович:
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В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз. Анна Климович, психоаналитик:Его манила некая «достоевщина». Даже,...
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