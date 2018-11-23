ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде

23.11.2018 21:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз.

«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде

Анна Климович, психоаналитик:
Его манила некая «достоевщина». Даже, когда он попросил политического убежища, ему переводчица подарила книжку «Идиот».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Для американца 50-ых марксист – это, как сейчас анархист. В принципе, то, что против традиционного американского образа жизни.

Не потому, что он проникся «Капиталом» и безумно любил Никиту Хрущёва.

За плечами юноши остаётся и брошенная школа, и служба в морской пехоте. Там за три года он умудряется несколько раз попасть под трибунал за систематические драки.

«Он – пылесос, вакуум, дыра». Белорусский психоаналитик о Ли Харви Освальде

Вадим Гигин:
Отзывы о его службе в морской пехоте – тоже разные. От того, что не сдавал стрелковые нормативы, не мог попасть, до того, что был таким невзрачным, малозаметным, обычным, серым солдатом, как и все.

Анна Климович:
Он не знает, кто он. У него внутри – пустота. Он – пылесос, вакуум, дыра.

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди
Новости по теме

Джон Кеннеди: «Всё прощайте, но ничего не забывайте». Что сделал для мира 35-й президент США

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

Места в Минске, которые посещал подозреваемый в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальд

«Ленивый, вообще, был. Из носа ещё сопли пустит». Что рассказывают о Ли Харви Освальде коллеги по радиозаводу

Белоруска впервые рассказала об отношениях с Ли Харви Освальдом: «Такой подлости не ожидала от него»

На Брилёвском поле – снова бои: реконструкция войны 1812 года пройдёт в Борисове 24 и 25 ноября

«Наше дело было изготовить, не задавая вопросов «зачем» и «почему». Что сходило с конвейеров секретных заводов БССР?

Екатерина Фурцева: 5 фактов из жизни советской царицы

‡агрузка...
Новости 24 часа

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

Александр Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ

«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент?

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Новости экономики за 23.11.2018

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1959 году увлечённый марксизмом и коммунизмом Ли Харви Освальд перебирается в Советский Союз. Анна Климович, психоаналитик:Его манила некая «достоевщина». Даже,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На улице Виленская в Слуцке сбили пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика