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Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей
Новости Беларуси. В Беларуси 23 ноября чествовали лучших военнослужащих – солдат, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них исключительно отличники по боевой и физической подготовке. Но самое главное, конечно, надежный тыл. Впервые на церемонию пригласили мам. Репортаж Александра Лучонка.
К отправке в артиллерийские войска своего сына Артема Людмила сперва отнеслась скептически. Однако сомнения развеялись буквально через несколько месяцев. Поэтому по-декабристски последовала из Бреста в Минск за ним. Сына назвали одним из лучших военнослужащих, и это уже не просто материнское суждение – мнение профессиональных военных.
Людмила Ярмолич:
Антон этой весной зенитно-ракетные войска выбрал неслучайно. Трепетно держа мать за руку, признался не столько на камеру, сколько ей: планирует продолжить семейную традицию.
Антон Шаляк, военнослужащий:
Точная стрельба, умение держать удар условного противника и четкий строевой шаг – совершенство в военном деле включает немало составляющих. В Центральном Доме офицеров собрались больше полусотни лучших бойцов. Часы в подарок каждому – будто символ того, что время службы нельзя назвать потраченным.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Александр Лучонок, СТВ:
И все же без серьезной поддержки с тыла многие из этих парней не были бы здесь. Поэтому сегодня рядом с отличниками службы их мамы. Их роль особая: всегда быть сильными. Ведь что может быть сильнее материнской любви?
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Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей
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Новости Беларуси. В Беларуси 23 ноября чествовали лучших военнослужащих – солдат, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах, сообщили в программе...
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