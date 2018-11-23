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В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном транспорте
В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость талончиков.
Талончик на одну поездку подорожает на 5 копеек — до 55 копеек. При покупке у водителя стоимость составит 60 копеек (сейчас — 55 копеек).
Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас — 7,7 рубля), а месячного — 24,09 рубля (сейчас — 21,9 рубля). Это предусмотрено
Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки. Это предусмотрено
Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.
Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
В Минске в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске
Белорусы сейчас
Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили ранее в МАРТ. При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.
Ранее в Беларуси
Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.
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Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стали Минская область. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость талончиков.
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