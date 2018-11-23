В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном транспорте

В Беларуси начали повышать стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Первым регионом, в котором подняли стоимость проезда, стала Минская область. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменилась стоимость талончиков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку подорожает на 5 копеек — до 55 копеек. При покупке у водителя стоимость составит 60 копеек (сейчас — 55 копеек).

Вырастут также цены на проездные. Так, стоимость декадного проездного в населенных пунктах от 50 до 250 тысяч человек вырастет до 8,47 рубля (сейчас — 7,7 рубля), а месячного — 24,09 рубля (сейчас — 21,9 рубля). Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 20 ноября № 1007.

Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки. Это предусмотрено решением Миноблисполкома от 20 ноября № 1006.

Как ожидается, в ближайшее время должно быть принято решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте и в других регионах, а также в Минске.

Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года. Тогда талончик на одну поездку на городском транспорте подорожал до 50 копеек, а при покупке у водителя — до 55 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличился до 60 копеек. В числе первых стоимость талончиков увеличили транспортники Минской, Гомельской и Витебской областей.

В Минске в последний раз стоимость проезда в городском общественном транспорте в Минске выросла с 1 ноября прошлого года — на 5 копеек. После повышения талончик на одну поездку на наземном городском транспорте стоит 60 копеек, при покупке у водителя — 65 копеек. Жетон в метро подорожал до 65 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожал до 60 копеек, а в метро — до 65 копеек.

Белорусы сейчас возмещают 70,7% затрат на проезд в городском автомобильном транспорте, сообщили ранее FINANCE.TUT.BY в МАРТ. Остальные затраты ложатся на государство. При этом уровень компенсации этих затрат различается по Минску и областным центрам. Напомним, ранее власти спланировали , сколько белорусы будут платить за ЖКУ, проезд в транспорте и почтовые услуги.

Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили ранее в МАРТ. При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.

Ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги, а также за проезд в общественном транспорте.

Так, в сфере перевозок пассажиров городским и пригородным автомобильным транспортом запланировано достижение к 2020 году за счет повышения тарифов и принятия мер по оптимизации затрат следующего уровня возмещения населением затрат: городским автомобильным транспортом — не менее 80%, в том числе в областях — не менее 90 и Минске — не менее 70%; пригородным автомобильным транспортом — не менее 65%.

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