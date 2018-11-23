Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко 23 ноября обыграли в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура российской премьер-лиги и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице.



Фото: twitter.com/pfc_cska

«Ахмат» — ЦСКА — 0:2

Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенге, 78), Мохаммади, Плиев, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).

Голы: 0:1 — Магнуссон (57, пас — Обляков), 0:2 — Жамалетдинов (90+6, пас — Влашич).

Предупреждения: Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).

Удары: 9−9.

Удары в створ ворот: 3−3.

Угловые: 3−5.

Офсайды: 4−0.

Владение мячом: 47%-53%.

Автором победного гола оказался исландский легионер Хердур Магнуссон. Второй мяч в ворота хозяев на 6-й добавленной минуте второго тайма отправил Тимур Жамалетдинов, едва вышедший на замену.

Как отмечает «Чемпионат» , матч стал примечателен тем, что московский ЦСКА стал первым клубом, который набрал 1000 очков за все время выступлений в российской премьер-лиге. В первую пятерку по количеству набранных очков входят также Зенит", «Локомотив», «Спартак» и «Рубин».

Российская премьер-лига была основана в 2001 году, а с сезона-2002 она начала заниматься проведением чемпионата России по футболу. С тех пор ЦСКА чаще всех становился чемпионом страны (6). На втором месте по этому показателю «Зенит» (4), на третьем — «Локомотив» (3). Два раза РПЛ выигрывал «Рубин», один раз — «Спартак».

Главный тренер ЦСКА Виктор ответил на вопросы журналистов после победы в Грозном, сообщает пресс-служба армейского клуба.



Фото: twitter.com/pfc_cska

— Напряженный был матч. Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

— Вы планировали играть вторым номером?

— Даже в еврокубках не припомню, чтобы мы планировали играть вторым номером. Но такое возможно в зависимости от ситуации. С тем же «Зенитом» мы, ведя в счете, стали больше обороняться. Но лучше играть от себя.

— Вы наверняка знали о кадровых проблемах «Ахмата»…

— Вы видите свои проблемы, но у нас травмированы Ахметов, Дзагоев, Эрнандес. Это креативные игроки, которые могут создать и реализовать момент. Но их нет, и нам пришлось с первых минут выпустить Бистровича, а на замену — Кучаева.

— Не рискнули, выпуская Марио?

— Нет. Тем более у него специальный шлем. И ему достаточно три дня, чтобы набрать форму.

— Кто-то из травмированных восстановится к Лиге чемпионов?

— Сложный вопрос. Возможно, Ахметов, — сказал Виктор Гончаренко.

В 16-м туре ЦСКА 2 декабря сыграет в гостях у «Ростова». А до этого, 27 ноября в «Лужниках», ЦСКА примет чешскую «Викторию» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.