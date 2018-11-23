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ЦСКА под началом Гончаренко победил "Ахмат" и первым набрал 1000 очков в российской премьер-лиге

24.11.2018 00:03 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко 23 ноября обыграли в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура российской премьер-лиги и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице.


Фото: twitter.com/pfc_cska

«Ахмат» — ЦСКА — 0:2

Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург).

«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенге, 78), Мохаммади, Плиев, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).

Голы: 0:1 — Магнуссон (57, пас — Обляков), 0:2 — Жамалетдинов (90+6, пас — Влашич).

Предупреждения: Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).

Удары: 9−9.

Удары в створ ворот: 3−3.

Угловые: 3−5.

Офсайды: 4−0.

Владение мячом: 47%-53%.

Автором победного гола оказался исландский легионер Хердур Магнуссон. Второй мяч в ворота хозяев на 6-й добавленной минуте второго тайма отправил Тимур Жамалетдинов, едва вышедший на замену.

Как отмечает «Чемпионат», матч стал примечателен тем, что московский ЦСКА стал первым клубом, который набрал 1000 очков за все время выступлений в российской премьер-лиге. В первую пятерку по количеству набранных очков входят также Зенит", «Локомотив», «Спартак» и «Рубин».

Российская премьер-лига была основана в 2001 году, а с сезона-2002 она начала заниматься проведением чемпионата России по футболу. С тех пор ЦСКА чаще всех становился чемпионом страны (6). На втором месте по этому показателю «Зенит» (4), на третьем — «Локомотив» (3). Два раза РПЛ выигрывал «Рубин», один раз — «Спартак».

Главный тренер ЦСКА Виктор ответил на вопросы журналистов после победы в Грозном, сообщает пресс-служба армейского клуба.


Фото: twitter.com/pfc_cska

— Напряженный был матч. Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

— Вы планировали играть вторым номером?

— Даже в еврокубках не припомню, чтобы мы планировали играть вторым номером. Но такое возможно в зависимости от ситуации. С тем же «Зенитом» мы, ведя в счете, стали больше обороняться. Но лучше играть от себя.

— Вы наверняка знали о кадровых проблемах «Ахмата»…

— Вы видите свои проблемы, но у нас травмированы Ахметов, Дзагоев, Эрнандес. Это креативные игроки, которые могут создать и реализовать момент. Но их нет, и нам пришлось с первых минут выпустить Бистровича, а на замену — Кучаева.

— Не рискнули, выпуская Марио?

— Нет. Тем более у него специальный шлем. И ему достаточно три дня, чтобы набрать форму.

— Кто-то из травмированных восстановится к Лиге чемпионов?

— Сложный вопрос. Возможно, Ахметов, — сказал Виктор Гончаренко.

В 16-м туре ЦСКА 2 декабря сыграет в гостях у «Ростова». А до этого, 27 ноября в «Лужниках», ЦСКА примет чешскую «Викторию» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.

 
 
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Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура российской премьер-лиги и...
 
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