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ЦСКА под началом Гончаренко победил "Ахмат" и первым набрал 1000 очков в российской премьер-лиге
Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко 23 ноября обыграли в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура российской премьер-лиги и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице.
«Ахмат» — ЦСКА — 0:2
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург).
«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенге, 78), Мохаммади, Плиев, Анхель, Гащенков, Раванелли, Думбия, Иванов, Исмаэл, Митришев.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Обляков, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).
Голы: 0:1 — Магнуссон (57, пас — Обляков), 0:2 — Жамалетдинов (90+6, пас — Влашич).
Предупреждения: Бистрович (5), Иванов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), Исмаэл (86).
Удары: 9−9.
Удары в створ ворот: 3−3.
Угловые: 3−5.
Офсайды: 4−0.
Владение мячом: 47%-53%.
Автором победного гола оказался исландский легионер Хердур Магнуссон. Второй мяч в ворота хозяев на 6-й добавленной минуте второго тайма отправил Тимур Жамалетдинов, едва вышедший на замену.
Как отмечает
Российская премьер-лига была основана в 2001 году, а с сезона-2002 она начала заниматься проведением чемпионата России по футболу. С тех пор ЦСКА чаще всех становился чемпионом страны (6). На втором месте по этому показателю «Зенит» (4), на третьем — «Локомотив» (3). Два раза РПЛ выигрывал «Рубин», один раз — «Спартак».
Главный тренер ЦСКА Виктор ответил на вопросы журналистов после победы в Грозном, сообщает
— Напряженный был матч. Обе команды хорошо двигались, оборонялись. Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.
— Вы планировали играть вторым номером?
— Даже в еврокубках не припомню, чтобы мы планировали играть вторым номером. Но такое возможно в зависимости от ситуации. С тем же «Зенитом» мы, ведя в счете, стали больше обороняться. Но лучше играть от себя.
— Вы наверняка знали о кадровых проблемах «Ахмата»…
— Вы видите свои проблемы, но у нас травмированы Ахметов, Дзагоев, Эрнандес. Это креативные игроки, которые могут создать и реализовать момент. Но их нет, и нам пришлось с первых минут выпустить Бистровича, а на замену — Кучаева.
— Не рискнули, выпуская Марио?
— Нет. Тем более у него специальный шлем. И ему достаточно три дня, чтобы набрать форму.
— Кто-то из травмированных восстановится к Лиге чемпионов?
— Сложный вопрос. Возможно, Ахметов, — сказал Виктор Гончаренко.
В 16-м туре ЦСКА 2 декабря сыграет в гостях у «Ростова». А до этого, 27 ноября в «Лужниках», ЦСКА примет чешскую «Викторию» в матче групповой стадии Лиги чемпионов.
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Футболисты московского ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли в Грозном «Ахмат» в матче 15-го тура российской премьер-лиги и...
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