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Поддержка зрителей поможет Даниэлю Ястремскому настроиться на успешное выступление в финале — Дроздова
24.11.2018 — Разное | Светлае жыцце (Лельчицы)
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Поддержка зрителей поможет Даниэлю Ястремскому настроиться на успешное выступление в финале — Дроздова
23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка зрителей и команды поможет Даниэлю Ястремскому в день финала детского конкурса песни "Евровидение-2018"...
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