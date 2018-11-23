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Поддержка зрителей поможет Даниэлю Ястремскому настроиться на успешное выступление в финале — Дроздова

24.11.2018 — Разное | Светлае жыцце (Лельчицы)  
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Поддержка зрителей поможет Даниэлю Ястремскому настроиться на успешное выступление в финале — Дроздова
Даниэль Ястремский. Фото из архива
 
 
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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка зрителей и команды поможет Даниэлю Ястремскому в день финала детского конкурса песни "Евровидение-2018"...
 
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