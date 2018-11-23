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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель

24.11.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нефть марки Brent торговалась сегодня на Лондонской бирже ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года, сообщает Би-би-си.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60897.php

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже за баррель

По состоянию на 16.57 мск январский фьючерс на Brent подешевел на 5% до $59,47 за баррель, следует из данных Bloomberg. Нефть марки WTI подешевела до $50,78 за баррель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60897.php

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже за баррель

Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. Экономисты связывают это не только с опасениями по поводу избытка предложения нефти, но и с возможными проблемами со стороны спроса. Рост мировой экономики в следующем году может замедлиться, что ограничит спрос на нефть.

 
 
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Нефть марки Brent торговалась сегодня на Лондонской бирже ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с октября 2017 года, сообщает Би-би-си. По состоянию на 16.57 мск...
 
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