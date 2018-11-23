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Республиканский турнир памяти героев обороны Брестской крепости по фехтованию пройдёт 27-30 ноября
24.11.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Соревнования проводятся в СДЮШОР №3 по адресу г. Брест, ул. Дзержинского, 25
Начало соревнований – в 10.00
Приглашаем гостей и жителей города посетить соревнования
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Соревнования проводятся в СДЮШОР №3 по адресу г. Брест, ул. Дзержинского, 25 Начало соревнований – в 10.00 Приглашаем гостей и жителей города посетить соревнования ...
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