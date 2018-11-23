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Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

24.11.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Эта улица находится в северо-восточной части города, район частной застройки и промзон, там расположен торговый центр «ВамРад». В ходе прошедших выборов в городской Совет избиратели обратились к своему депутату по округу №13 Владимиру Романюку с просьбой о содействии в асфальтировании улиц.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

В этом районе в этом году уже заасфальтирована улица Первомайская. Сегодня работы начались на Задворской. Погодные условия пока благоприятствуют работам, как сообщил главный инженер ДЭП Сергей Петраневич, технологии позволяют укладывать горячую смесь при температуре до -10. В день укладки было -4, без осадков.

На месте проведения работ прораб дорожного участка Олег Ланец рассказал, что сделано за первые часы работы: «Укладчик движется со скоростью 4 метра в минуту, уже 300 метров прошли. Но этому предшествовали две недели подготовки к асфальтированию». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

Как рассказал специалист, сначала старая дорога посыпалась дроблеными строительными материалами. Затем специальная машина уплотняла подушку для будущего покрытия. Параллельно велась работа по поднятию люков на высоту будущего покрытия. Затем поверхность выравнивалась, и только после этого вступал в работу асфальтоукладчик. Такие же подготовительные работы ведутся на улице Энтузиастов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

Горячий асфальт подвозят из Жабинки, чтобы не терял температуру, кузов укрыт тентом. Асфальт клубится паром, когда перегружается в приемный лоток.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

Машиной управляют два оператора: один – наверху в кабине, другой – за пультом с земли. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

Как пояснил оператор Павел Якимчук, он следит за толщиной слоя асфальта и правильным углом укладки. Ну а затем катки уплотняют асфальт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

Буквально через час участок дороги может быть открыт для движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60895.php

Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской

 
 
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Эта улица находится в северо-восточной части города, район частной застройки и промзон, там расположен торговый центр «ВамРад». В ходе прошедших выборов в...
 
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