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Первые 300 метров асфальта уложили на улице Задворской
24.11.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Эта улица находится в северо-восточной части города, район частной застройки и промзон, там расположен торговый центр «ВамРад». В ходе прошедших выборов в городской Совет избиратели обратились к своему депутату по округу №13 Владимиру Романюку с просьбой о содействии в асфальтировании улиц.
В этом районе в этом году уже
На месте проведения работ прораб дорожного участка Олег Ланец рассказал, что сделано за первые часы работы: «Укладчик движется со скоростью 4 метра в минуту, уже 300 метров прошли. Но этому предшествовали две недели подготовки к асфальтированию».
Как рассказал специалист, сначала старая дорога посыпалась дроблеными строительными материалами. Затем специальная машина уплотняла подушку для будущего покрытия. Параллельно велась работа по поднятию люков на высоту будущего покрытия. Затем поверхность выравнивалась, и только после этого вступал в работу асфальтоукладчик. Такие же подготовительные работы ведутся на улице Энтузиастов.
Горячий асфальт подвозят из Жабинки, чтобы не терял температуру, кузов укрыт тентом. Асфальт клубится паром, когда перегружается в приемный лоток.
Машиной управляют два оператора: один – наверху в кабине, другой – за пультом с земли.
Как пояснил оператор Павел Якимчук, он следит за толщиной слоя асфальта и правильным углом укладки. Ну а затем катки уплотняют асфальт.
Буквально через час участок дороги может быть открыт для движения.
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Эта улица находится в северо-восточной части города, район частной застройки и промзон, там расположен торговый центр «ВамРад». В ходе прошедших выборов в...
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