|
Главным режиссером Брестского академического театра драмы стал Тимофей Ильевский
24.11.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Тимофей Ильевский назначен на должность Главного режиссера Брестского академического театра драмы. Об этом сообщается в официальной группе БАТД.
Тимофей Ильевский – выпускник Белорусского университета культуры, дебютировал в профессиональном театре постановками новогодней феерии «Щелкунчик» по новелле Гофмана (1996) и спектакля «Карнаваль! – Што за дзіўная назва?» по пьесе С. Ковалева (2000).
Работе в Брестском академическом театре драмы в качестве режиссера-постановщика он посвятил 17 лет своей жизни с 2001 года. Из-под его руки вышло более 20 спектаклей. Многие зрители до сих пор помнят и любят такие его постановки, как «Ромео и Джульетта» по пьесе У. Шекспира (2002), «Билокси» по пьесе Н. Саймона (2006), «Преступление и наказание» по роману Ф.М. Достоевского (2008), «Черный ангел с белыми крыльями» (2009), «Над пропастью во ржи» Дж.Д. Селинджера (2012) и др.
Некоторые спектакли Тимофея Зиновьевича переживают не одну сценическую редакцию. Так, сказка «Маленький принц» МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ философская сказка по произведению Антуана де Сент-Экзюпери впервые была поставлена в 2006 году, и в начале 2018 года вернулась на сцену в новом актерском составе.
Тимофей Ильевский также вырастил не одно поколение артистов Брестского театра драмы на базе Брестского музыкального колледжа имени Г. Ширмы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тимофей Ильевский назначен на должность Главного режиссера Брестского академического театра драмы. Об этом сообщается в официальной группе БАТД. Тимофей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)