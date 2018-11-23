24 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Россия - День моржа.

США - День друзей.

ПРИМЕТЫ:

Фёдор Студит. Много звёзд на небе - будет много ягод и грибов будущим летом. В этот день ели как можно больше щей: чем больше их съешь, тем зима теплее будет.

РОДИЛИСЬ:

1632 Бенедикт (Барух) СПИНОЗА, голландский философ. Зарабатывал на жизнь шлифовкой стёкол.

1730 Александр Васильевич СУВОРОВ, генералиссимус, российский полководец, не проигравший ни одного сражения из более 60. Знал и цитировал Гомера, Плутарха, Цицерона, свободно владел пятью языками.

1826 Карло КОЛЛОДИ (ЛОРЕНЦИНИ), итальянский писатель. Всемирную известность принесла ему книга «Приключения Пиноккио» (1880), на основе которой А.Н. ТОЛСТОЙ написал повесть «Золотой ключик». В оригинале герой Коллоди поступил более мудро: в конце книги он пошёл учиться в школу, чтобы больше никто не мог обвести его вокруг носа.

1864 Анри ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, французский живописец.

1888 Дейл КАРНЕГИ, американский лектор, автор известных книг по теории успешного общения. В детстве страдал комплексом неполноценности. В 1936 году вышла его книга « Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Менее чем за год было распродано более миллиона экземпляров. Карнеги стал звездой: его советам следовали бизнесмены и домохозяйки, клерки и политики. Одним из жизненных кредо Карнеги было: «Заполните свой ум мыслями о спокойствии и здоровье, ведь наша жизнь - это то, что мы думаем о ней».

1938 Наталья Леонидовна КРАЧКОВСКАЯ (БЕЛОГОРЦЕВА), российская актриса. Умерла в 2016 году.

1941 Александр Васильевич МАСЛЯКОВ, тележурналист, ведущий КВН. Жена Светлана Анатольевна работает режиссёром КВН. Их сын Александр (род. 1980 г.) - ведущий программы «Премьер-лига КВН». Масляков вспоминал: «В 1980 году в жюри сидел очень известный монгольский композитор. Я, представляя его, каждый раз коверкал его фамилию. Композитор страшно обижался. Я извинялся. Но на следующий день всё повторялось. Я так и не смог со сцены правильно произнести эту фамилию. И немудрено, ведь монгола звали Аяк Хуяк.»

1955 Людас Ионович РУМБУТИС, литовский и белорусский футболист и тренер.

1955 Эмир Неманья КУСТУРИЦА, сербский режиссёр и певец. В 2005 году принял православие. Ему запрещён въезд в Украину.

1958 Андрей Игоревич СМОЛЯКОВ, российский актёр. Женат вторым браком, сын Дмитрий от первого брака.

1983 Светлана Андреевна СВЕТИКОВА, российская певица и актриса. У неё сын Милан.

СОБЫТИЯ:

1773 Граф Г.Г. ОРЛОВ подарил ЕКАТЕРИНЕ II в день её именин бриллиант «Орлов» (189,62 карата).

1874 Американец Джозеф ГЛИДДЕН получил патент на колючую проволоку. Изобретение носило сугубо мирный характер: с помощью проволоки фермеры огораживали свои участки, что не позволяло уходить их скоту, как и вторгаться на их наделы чужим стадам. Первый случай использования колючей проволоки для ограничения свободы в тюремном деле зафиксирован опять же в США.

1903 Американец Клайд КОЛМАН запатентовал электрический автомобильный стартер.

1990 Прошёл первый сольный концерт Дмитрия МАЛИКОВА.

1991 Певец Фредди МЕРКЬЮРИ умер от обширной пневмонии на фоне СПИДа.

1995 Англичанин Дин ГУЛД облизал и наклеил 450 марок за 4 минуты (мировой рекорд).

2014 Умер Виктор ТИХОНОВ, знаменитый советский хоккеист и тренер.