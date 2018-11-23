Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»





Заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич провел прием граждан в Волковыске.







– Выездные приемы граждан ведутся на системной основе и помогают выявлять проблемы и по возможности их решать, а также позволяют узнать, чем живут регионы. Мы нередко критикуем чиновников местного уровня. Но, как правило, вся основная работа с людьми ведется на местах. Люди, когда сталкиваются с какой-то проблемой, в первую очередь идут в ближайшее учреждение власти, в сельисполком, районный или городской исполком. Сегодня серьезных проблем, с которыми пришли люди, не было. Это говорит об эффективной работе органов власти на местах. Есть и ряд вопросов, которые не в компетенции органов власти. Нередко граждане обращаются по вопросам судебных решений, которыми они не довольны. Данные вопросы находятся в компетенции суда и решаются в соответствии с законом, – отметил Валерий Мицкевич.





Пенсионер из Волковыска, пришедший на прием, считает несправедливым отмену с прошлого года транспортного сообщения международного поезда Гродно – Санкт-Петербург через Волковыск. Причина в нерентабельности маршрута. Этот вопрос будет поставлен перед руководством Белорусской железной дороги, сообщает Гродненская правда .



Житель Волковыска поднял вопрос о качестве водоснабжения улиц Водопроводная, Путейная, Луговая. Водоснабжение улиц ведется из хозяйственно-питьевого водопровода, который находится на балансе Белорусской железной дороги. В воде артскважин фиксируется повышенное содержание железа, в результате чего мутность воды и запах превышают норму. В 2012 году была разработана проектно-сметная документация на строительство локальной станции обезжелезивания. Однако из-за отсутствия финансирования проект не был реализован. Как пояснил заместитель председателя Волковысского райисполкома Сергей Головач, Белорусская железная дорога сейчас ведет работы по возведению станции обезжелезивания. В ближайшее время вопрос будет решен.







Пришедшие на прием граждане поднимали также вопросы медицинского обслуживания, оформления наследства. Все их проблемы внимательно выслушаны. Заявители получили исчерпывающие ответы.





