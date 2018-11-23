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Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»

24.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»

Заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич провел прием граждан в Волковыске. 

Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»

– Выездные приемы граждан ведутся на системной основе и помогают выявлять проблемы и по возможности их решать, а также позволяют узнать, чем живут регионы. Мы нередко критикуем чиновников местного уровня. Но, как правило, вся основная работа с людьми ведется на местах. Люди, когда сталкиваются с какой-то проблемой, в первую очередь идут  в ближайшее учреждение власти, в сельисполком, районный или городской исполком. Сегодня серьезных проблем, с которыми пришли люди, не было. Это говорит об эффективной работе органов власти на местах.  Есть и ряд вопросов, которые не в компетенции органов власти. Нередко граждане обращаются по вопросам судебных решений, которыми они не довольны. Данные вопросы находятся в компетенции суда и решаются в соответствии с законом, – отметил Валерий Мицкевич. 

Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»
Пенсионер из Волковыска, пришедший на прием, считает несправедливым отмену с прошлого года транспортного сообщения международного поезда Гродно – Санкт-Петербург через Волковыск. Причина в нерентабельности маршрута. Этот вопрос будет поставлен перед руководством Белорусской железной дороги, сообщает Гродненская правда

Житель Волковыска поднял вопрос о качестве водоснабжения улиц Водопроводная, Путейная, Луговая. Водоснабжение улиц ведется из хозяйственно-питьевого водопровода, который находится на балансе Белорусской железной дороги.  В воде артскважин фиксируется повышенное содержание железа, в результате чего мутность воды и запах превышают норму. В 2012 году была разработана проектно-сметная документация на строительство локальной станции обезжелезивания. Однако из-за отсутствия финансирования проект не был реализован. Как пояснил заместитель председателя Волковысского райисполкома Сергей Головач, Белорусская железная дорога сейчас ведет работы по возведению станции обезжелезивания. В ближайшее время вопрос будет решен. 

Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»

Пришедшие на прием граждане поднимали также вопросы медицинского обслуживания, оформления наследства. Все их проблемы внимательно выслушаны. Заявители получили исчерпывающие ответы. 

Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»
Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»

 
Теги: Гродно
 
 
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Заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Валерий Мицкевич провел прием граждан в Волковыске.  –...
 
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