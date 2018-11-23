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Александр Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ
Новости Беларуси. Важный акцент, который сделал 23 ноября Президент Беларуси, касается не только строительной отрасли. Он намного шире – ценные кадры, которые, как известно, решают все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
В той же стройотрасли в последние годы заметен отток специалистов. Чтобы его остановить жесткое требование Президента: за отличную работу – достойный заработок. Еще одним бонусом должно стать обеспечение жильем самих строителей. Это вполне весомый стимул для работника, а для нанимателя возможность «закрепить» ценного специалиста. Варианты здесь разные: и арендное жилье, и строительство на льготных условиях. Такая практика поддержки лучших сотрудников в стране уже есть: например, в сферах культуры, образования и науки.
Теперь такая возможность появилась и у работников СМИ. Президент подписал распоряжение, которое поможет решить квартирный вопрос журналистам. Этим решением государство подчеркивает важность профессии журналиста. Согласно распоряжению, нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники республиканских средств массовой информации смогут построить квартиру в столице по долевому принципу с ограниченной прибылью застройщика.
Списки нуждающихся с соблюдением очередности сформируют руководители СМИ совместно с Мингорисполкомом и по согласованию с Министерством информации. Стоит отметить, что распоряжение носит не разовый, а планомерный характер. По такому принципу жилье будет строиться до 2025 года.
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Новости Беларуси. Важный акцент, который сделал 23 ноября Президент Беларуси, касается не только строительной отрасли. Он намного шире – ценные кадры, которые, как...
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