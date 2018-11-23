На депозитах хранят в среднем по 7 тысяч долларов. Какие кредиты и вклады выбирают молодые белорусы

Белорусы до 26 лет охотно пользуются онлайн-кредитами, выбирают вклады в валюте и в среднем хранят по 7 тысяч долларов на счете. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банковские продукты сейчас выбирает молодежь.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выбирают вклады в белорусских рублях

Молодежь до 26 лет одинаково активно открывают вклады и в белорусских рублях, и в валюте. Разница совсем минимальная — 51% против 49%, приводят статистику в «Альфа-Банке». Зато еще два месяца назад соотношение было другим — 67% против 33%.

Доля вкладов в рублях Доля вкладов в валюте август 2018 67% 33% сентябрь 66% 34% октябрь 51% 49%

Копят больше денег в валюте, а не в рублях

Клиенты до 26 лет гораздо больше денег хранят в валюте — разница между суммами отличается почти в шесть раз. В банке отмечают, что среди всех владельцев мобильных вкладов молодежная аудитория составляет 15%, а среди владельцев обычных — только 4%.

Средний чек по вкладам в рублях Средний чек по вкладам в валюте август 1610 8860 сентябрь 1888 5806 октябрь 1468 7455

Активно пользуются онлайн-кредитами

Онлайн-кредит довольно популярен среди аудитории до 26 лет, количество заявок от клиентов в возрасте от 21 до 26 лет достигает 30% от общего количества заявок. В среднем молодежь запрашивает у банка до 2 000 рублей.

Онлайн-кредит Процент заявок от людей до 26 лет август 30,7 сентябрь 28,6 октябрь 30,3

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