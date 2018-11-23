ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На депозитах хранят в среднем по 7 тысяч долларов. Какие кредиты и вклады выбирают молодые белорусы

24.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы до 26 лет охотно пользуются онлайн-кредитами, выбирают вклады в валюте и в среднем хранят по 7 тысяч долларов на счете. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банковские продукты сейчас выбирает молодежь.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выбирают вклады в белорусских рублях

Молодежь до 26 лет одинаково активно открывают вклады и в белорусских рублях, и в валюте. Разница совсем минимальная — 51% против 49%, приводят статистику в «Альфа-Банке». Зато еще два месяца назад соотношение было другим — 67% против 33%.

  Доля вкладов в рублях Доля вкладов в валюте

август 2018

67%

 33%
сентябрь 66% 34%
октябрь 51% 49%

Копят больше денег в валюте, а не в рублях

Клиенты до 26 лет гораздо больше денег хранят в валюте — разница между суммами отличается почти в шесть раз. В банке отмечают, что среди всех владельцев мобильных вкладов молодежная аудитория составляет 15%, а среди владельцев обычных — только 4%.

  Средний чек по вкладам в рублях Средний чек по вкладам в валюте
август 1610 8860
сентябрь 1888 5806
октябрь 1468 7455

Активно пользуются онлайн-кредитами

Онлайн-кредит довольно популярен среди аудитории до 26 лет, количество заявок от клиентов в возрасте от 21 до 26 лет достигает 30% от общего количества заявок. В среднем молодежь запрашивает у банка до 2 000 рублей.

Онлайн-кредит Процент заявок от людей до 26 лет
август 30,7
сентябрь 28,6
октябрь 30,3

Читайте также
«Уезжают за рубеж, где больше платят». Что происходит в строительстве, за которое взялся президент
Стало известно, как белорусы смогут узнать, что попали в базу не занятых в экономике
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банковские продукты сейчас выбирает молодежь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Мицкевич: «Многие проблемы населения эффективно решаются на местном уровне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика