|
На депозитах хранят в среднем по 7 тысяч долларов. Какие кредиты и вклады выбирают молодые белорусы
Белорусы до 26 лет охотно пользуются онлайн-кредитами, выбирают вклады в валюте и в среднем хранят по 7 тысяч долларов на счете. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банковские продукты сейчас выбирает молодежь.
Выбирают вклады в белорусских рублях
Молодежь до 26 лет одинаково активно открывают вклады и в белорусских рублях, и в валюте. Разница совсем минимальная — 51% против 49%, приводят статистику в «Альфа-Банке». Зато еще два месяца назад соотношение было другим — 67% против 33%.
Копят больше денег в валюте, а не в рублях
Клиенты до 26 лет гораздо больше денег хранят в валюте — разница между суммами отличается почти в шесть раз. В банке отмечают, что среди всех владельцев мобильных вкладов молодежная аудитория составляет 15%, а среди владельцев обычных — только 4%.
Активно пользуются онлайн-кредитами
Онлайн-кредит довольно популярен среди аудитории до 26 лет, количество заявок от клиентов в возрасте от 21 до 26 лет достигает 30% от общего количества заявок. В среднем молодежь запрашивает у банка до 2 000 рублей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банковские продукты сейчас выбирает молодежь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)