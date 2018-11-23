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В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся

24.11.2018 07:47 — Разное | Аргументы и факты  
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В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся
Фото из открытых источников

Неустановленное авто сбило 52-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию КРИВОНОГОВУ.

Пострадавшая в больнице. 

Правоохранители просят граждан, которые стали очевидцами ДТП, у кого есть записи видеорегистратора с места аварии, а также тех, кому известна информация о личности и местонахождении водителя, обратиться по телефонам: (8-02339) 2-72-61, 2-72-43, (8029) 743-75-45.

В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся
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Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 23 ноября в 07:45 на перекрестке улиц Железнодорожная – Смидовича.
 
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