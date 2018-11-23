В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся

Неустановленное авто сбило 52-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гомельской области Марию КРИВОНОГОВУ.

Пострадавшая в больнице.