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В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся
24.11.2018 07:47 — Разное | Аргументы и факты
Неустановленное авто сбило 52-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает
Пострадавшая в больнице.
Правоохранители просят граждан, которые стали очевидцами ДТП, у кого есть записи видеорегистратора с места аварии, а также тех, кому известна информация о личности и местонахождении водителя, обратиться по телефонам: (8-02339) 2-72-61, 2-72-43, (8029) 743-75-45.
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Авария произошла 23 ноября в 07:45 на перекрестке улиц Железнодорожная – Смидовича.
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