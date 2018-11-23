"Местные любят нас фотографировать". Что постит в инстаграме белорусская участница на конкурсе "Мисс мира"?

Больше двух недель Мария Василевич, «Мисс Беларусь — 2018», и претендентка на звание «Мисс мира — 2018» от нашей страны, провела в китайском городе Санья на острове Хайнань. Подготовка к финальному шоу, которое запланировано на 8 декабря, в самом разгаре. Редакция LADY.TUT.BY попросила Марию поделиться яркими снимками и рассказать о ходе конкурса.

— Первые две недели прошли достаточно насыщенно, — рассказывает Мария Василевич. — Много репетируем: поставили два основных танца, которые будут на финальном шоу, также прошел конкурс за звание «Мисс топ-модель» и конкурс дизайнерских платьев.

«Мисс топ-модель мира» — это одна из номинаций международного конкурса, победа в которой гарантирует попадание в первую тридцатку финала. В нем соревнуются не только девушки, но и дизайнерские платья. Мария Василевич демонстрировала наряд от Алены Горецкой, дополненный украшениями Антонины Суринович. По итогам конкурса «Мисс топ-модель мира» она вошла в топ-32 лучших моделей. Главную премию получила представительница Франции.

Всего в конкурсе «Мисс мира — 2018» принимают участие девушки из 118 стран.

— Я живу вместе с участницей из Болгарии, общаюсь не только с русскоговорящими, но и с другими девушками. Мы разделены на три команды, я в «красной» команде, поэтому с девочками из своей, конечно, знакома лучше.

— Город нас встречает гостеприимно, местные любят с нами фотографироваться и фотографировать нас: во время того, как мы едим, во время того, как мы идем или просто стоим и болтаем.

— Мы посетили несколько достопримечательностей острова: стеклянный мост, парк национальных культур, еще детский дом. Природа здесь очаровательная, а если говорить о городе, то это скорее традиционный азиатский город. Но мы живем отеле, здесь все приближено к мировым стандартам, в том числе это касается еды: кухня европейская, но с примесью китайских традиций, иногда бывает островата, но можно выбрать что-то комфортное для себя.

Сейчас участницы соревнуются онлайн за номинацию «Мисс мультимедиа». Марию можно поддержать, поставив лайк официальной странице «Мисс Беларусь» в facebook , зарегистрироваться на сайте Miss World и проголосовать в разделе «участницы» либо по ссылке Power Live .

Финальное шоу будет транслировать телеканал ОНТ.