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Кто отправится вслед за "Днепром" в пердив белорусского футбола? Анонс 29-го тура чемпионата по футболу

24.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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24 ноября будут сыграны все матчи 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Они пройдут в одно время и начнутся в 14.00. Особый интерес вызовут игры с участием команд, которые себе еще не гарантировали сохранение прописки в элите. Напомним, что «Днепр» вылетает в первую лигу. Кто отправится следом: минское «Торпедо», «Луч» или «Смолевичи»?

В субботу им предстоят встречи с крепкими соперниками, которые решают свои высокие задачи. Поэтому вряд ли стоит ждать изменения ситуации в подвале турнирной таблицы. Интрига разрешится в последнем туре.


Разгромив БАТЭ на натуральном газоне в Солигорске, «Шахтер» поедет на «синтетику» к «быкам». Фото: ФК «Шахтер»

У лидеров — своя отчаянная борьба за серебряные и бронзовые награды. Тройка команд идет плотно, и любая потеря очков тасует их места так, что может выбросить из медальной зоны.

Тяжелее всего придется «Шахтеру», который сыграет на «синтетике» в поселке Октябрьский против «Смолевичей». Тренер «горняков» Ташуев понимает это, о чем сказал на пресс-конференции после матча с БАТЭ.

— У нас на «синтетику», наверное, аллергия. И через два дня у нас будет тяжелейший матч где-то… я называю такие места площадки. Здесь надо, конечно, поднимать уровень первенства страны, чтобы были не площадки, а стадионы. А не так: ехать на искусственное поле с плохим освещением да еще и в мороз. Будет тяжелейший матч. Тем более соперник от ножа будет играть. Им надо. Поэтому борьба будет вестись до конца. Интрига сохраняется в любом случае.

За играми можно наблюдать в прямом эфире на VOKA.TV.

Все матчи тура стартуют в 14.00.

«Торпедо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ»;

«Днепр» — «Динамо» (Минск);

ФК «Слуцк» — «Ислочь»;

ФК «Витебск» — ФК «Городея»;

«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель»;

ФК «Минск» — «Неман»;

ФК «Смолевичи» — «Шахтер»;

БАТЭ — «Луч».

Положение в чемпионате перед 29-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 28 22 3 3 48 21 69
2 Шахтер 28 17 7 4 39 14 58
3 Динамо (Минск) 28 16 9 3 35 17 57
4 ФК Витебск 28 17 5 6 43 19 56
5 Торпедо-БелАЗ 28 15 6 7 32 16 51
6 Динамо (Брест) 28 13 9 6 49 29 48
7 Неман 28 11 7 10 29 28 40
8 ФК Слуцк 28 11 3 14 26 33 36
9 ФК Городея 28 8 7 13 29 32 31
10 ФК Минск 28 7 9 12 33 36 30
11 ФК Гомель 28 7 6 15 15 33 27
12 Ислочь 28 6 9 13 16 35 27
13 Торпедо (Минск) 28 6 6 16 20 36 24
14 ФК Смолевичи 28 5 8 15 20 36 23
15 Луч 28 4 11 13 22 39 23
16 Днепр 28 3 7 18 15 47 16

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Кто вслед за "Днепром" вылетит в пердив белорусского футбола?

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 ноября будут сыграны все матчи 29 тура чемпионата Беларуси по футболу. Они пройдут в одно время и начнутся в 14.00.
 
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