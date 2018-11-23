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Кто отправится вслед за "Днепром" в пердив белорусского футбола? Анонс 29-го тура чемпионата по футболу
24 ноября будут сыграны все матчи 29-го тура
В субботу им предстоят встречи с крепкими соперниками, которые решают свои высокие задачи. Поэтому вряд ли стоит ждать изменения ситуации в подвале турнирной таблицы. Интрига разрешится в последнем туре.
У лидеров — своя отчаянная борьба за серебряные и бронзовые награды. Тройка команд идет плотно, и любая потеря очков тасует их места так, что может выбросить из медальной зоны.
Тяжелее всего придется «Шахтеру», который сыграет на «синтетике» в поселке Октябрьский против «Смолевичей». Тренер «горняков» Ташуев понимает это, о чем сказал на пресс-конференции после матча с БАТЭ.
— У нас на «синтетику», наверное, аллергия. И через два дня у нас будет тяжелейший матч где-то… я называю такие места площадки. Здесь надо, конечно, поднимать уровень первенства страны, чтобы были не площадки, а стадионы. А не так: ехать на искусственное поле с плохим освещением да еще и в мороз. Будет тяжелейший матч. Тем более соперник от ножа будет играть. Им надо. Поэтому борьба будет вестись до конца. Интрига сохраняется в любом случае.
За играми можно наблюдать в прямом эфире на
Все матчи тура стартуют в 14.00.
«Торпедо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ»;
«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель»;
Положение в чемпионате перед 29-м туром:
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Кто отправится вслед за "Днепром" в пердив белорусского футбола? Анонс 29-го тура чемпионата по футболу
24 ноября будут сыграны все матчи 29 тура чемпионата Беларуси по футболу. Они пройдут в одно время и начнутся в 14.00.
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