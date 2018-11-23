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24 ноября будут сыграны все матчи 29-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Они пройдут в одно время и начнутся в 14.00. Особый интерес вызовут игры с участием команд, которые себе еще не гарантировали сохранение прописки в элите. Напомним, что «Днепр» вылетает в первую лигу. Кто отправится следом: минское «Торпедо», «Луч» или «Смолевичи»?

В субботу им предстоят встречи с крепкими соперниками, которые решают свои высокие задачи. Поэтому вряд ли стоит ждать изменения ситуации в подвале турнирной таблицы. Интрига разрешится в последнем туре.



Разгромив БАТЭ на натуральном газоне в Солигорске, «Шахтер» поедет на «синтетику» к «быкам». Фото: ФК «Шахтер»

У лидеров — своя отчаянная борьба за серебряные и бронзовые награды. Тройка команд идет плотно, и любая потеря очков тасует их места так, что может выбросить из медальной зоны.

Тяжелее всего придется «Шахтеру», который сыграет на «синтетике» в поселке Октябрьский против «Смолевичей». Тренер «горняков» Ташуев понимает это, о чем сказал на пресс-конференции после матча с БАТЭ.

— У нас на «синтетику», наверное, аллергия. И через два дня у нас будет тяжелейший матч где-то… я называю такие места площадки. Здесь надо, конечно, поднимать уровень первенства страны, чтобы были не площадки, а стадионы. А не так: ехать на искусственное поле с плохим освещением да еще и в мороз. Будет тяжелейший матч. Тем более соперник от ножа будет играть. Им надо. Поэтому борьба будет вестись до конца. Интрига сохраняется в любом случае.

За играми можно наблюдать в прямом эфире на VOKA.TV .

Все матчи тура стартуют в 14.00.

«Торпедо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ»;



«Днепр» — «Динамо» (Минск);



ФК «Слуцк» — «Ислочь»;



ФК «Витебск» — ФК «Городея»;



«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель»;



ФК «Минск» — «Неман»;



ФК «Смолевичи» — «Шахтер»;



БАТЭ — «Луч».



Положение в чемпионате перед 29-м туром:

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Опрос Кто вслед за "Днепром" вылетит в пердив белорусского футбола? Минское "Торпедо"

"Луч"

"Смолевичи" 13 голосов Результаты опроса