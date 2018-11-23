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Зимние - дорогие, летние - дешевые: какие шины белорусы покупают в интернете

24.11.2018 08:26 — Разное | Tut.by  
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Средний чек на покупку шин в интернете составляет половину зарплаты «по 500», а больше всего денег белорусские автолюбители тратят именно сейчас, на покупку зимних шин. Онлайн-гипермаркет 21vek.by поделился своей детальной статистикой продаж шин в летний и зимний периоды.


Онлайн-гипермаркет занимается продажей автомобильных шин с 2016 года. За это время спрос на диски и шины в гипермаркете значительно вырос. Например, в 2016 году было продано 20 тысяч шин, в 2017 — больше 50 тысяч. 2018 год планируется закончить с показателем 150 тысяч.

По статистике онлайн-гипермаркета, в потребительской корзине у зимних шин доля дорогих брендов больше, чем у летних. При выборе зимних шин белорусский потребитель готов переплачивать за свою безопасность. По данным 2018 года, среди летних шин доля дорогих брендов составляет 25%, среди зимних — 35%.

Самые популярные премиальные бренды — это Nokian, Michelin, Goodyear, затем идут Dunlop, Continental, Bridgestone, Yokohama.


В сегменте недорогой резины популярен бренд Tigar, затем белорусская «Белшина», КАМА, Viatti, Davanti, LingLong. Спрос на шипованную резину небольшой. В уходящем 2018 году на шипованные шины приходилось всего 8−9% продаж от всех зимних шин.

Примечательно, что зимних шин белорусы покупают почти в 2 раза больше, чем летних. При этом на одну покупку, в среднем, приходится 3,2 шины. В онлайне белорусы покупают даже по одной шине, но большинство — четыре, то есть полный комплект.

В 2018 году средний чек на покупку шин составил 550 рублей (256 долларов) или половину обещанной государством зарплаты «по 500». Чаще всего осенью белорусы покупают шины в комплекте со штампованными дисками, весной — с литыми. В первом полугодии 2018 года соотношение продаж литых и железных дисков было 76% против 24%, а во втором полугодии — 27% на 73%.

О зиме автолюбители начинают думать только с первыми заморозками. Пики продаж приходятся не на календарные даты, а связаны с погодой. Например, осенью зимние шины массово начинают покупать перед первыми морозами или снегом. Правда, после появления в ПДД ответственности за отсутствие зимней резины с 1 декабря, спрос на шины отмечается и в последних числах ноября. Весной самые большие продажи регистрируются, как только сходит снег.


Вне сезона спрос на шины сохраняется в январе и феврале. Но в январе-феврале продается почти в два раза меньше, чем в декабре и в шесть раз меньше, чем в октябре и ноябре. Новую резину продолжают покупать, в основном, обладатели автомобилей из салона и автомобилисты, которые не могут дальше эксплуатировать изношенные зимние шины.

 
 
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Белорусы дисциплинированно переобуваются к сезону и не тянут с заменой шин. Мы узнали, какие бренды и в какой ценовой категории выбирают автолюбители в...
 
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