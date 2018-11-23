ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже не налог, а 100% оплаты услуг

24.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Уже не налог, а 100% оплаты услуг

С 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать стоимость коммунальных услуг, которые соответствуют полному возмещению затрат государства на оказание таких услуг. Чего ждать со вступлением в законную силу этих нововведений, рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева:

– В Правительстве уже определили, за какие именно услуги незанятые в экономике будут платить по экономически обоснованным тарифам. Это горячая вода, отопление и газоснабжение. Требовать полную плату за ЖКУ будут только с тех, кто является собственником жилья или на кого оформлен договор аренды. В остальных случаях платить по экономически обоснованным тарифам незанятые в экономике не будут. Если жилье оформлено на работающего человека, а в семье есть неработающий в трудоспособном возрасте, то в этом случае коммуналку будут начислять по обычным тарифам. Например, владельцем квартиры является работающая мать, а ее дочь признали не занятой в экономике, никаких повышенных тарифов не будет.
В случае, если владелец квартиры не занятый в экономике и не живет по месту прописки (там проживает, например, его сын с семьей), тогда он обязан оплатить свою равную долю по экономически обоснованным тарифам. А если у него вовсе нет квартиры и он снимает жилье, то платить за коммунальные услуги по полной он не будет.

Вопросы в тему

? Сколько будут платить незанятые в экономике?
Чтобы узнать, сколько граждане данной категории будут платить за горячую воду, общее количество тепловой энергии будут делить на число зарегистрированных в квартире человек. Например, за месяц семье из трех человек, где проживает неработающий гражданин, на подогрев воды начислили 1 гигакалорию. Это значит, что два жильца оплатят свои 0,33 гигакалории по обычным тарифам, а незанятый в экономике свою часть по экономически обоснованным.
Точно также они будут оплачивать и отопление. Расчет будет производиться исходя из общей площади жилого помещения. Общие затраты поделят поровну, а неработающий оплатит свою долю по новым тарифам.
Как трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать газоснабжение, будет зависеть, есть ли в жилище счетчик. Если индивидуальный прибор учета газа есть, то потребленный объем газа на семью разделят поровну между жильцами, а гражданин из данной категории оплатит свою «долю» по полному тарифу. При отсутствии счетчика общую площадь квартиры или дома разделят на количество прописанных, а гражданин, не занятый в экономике, должен будет заплатить по экономически обоснованным тарифам.
За горячую воду граждане из данной категории будут платить с 1 января 2019 года, а за газ и тепло – с 1 октября 2019-го.
? На сколько больше ориентировочно будут платить незанятые в экономике?
На примере типовой «двушки» в 48 м2 в Министерстве ЖКХ продемонстрировали, на сколько примерно изменятся тарифы для неработающих граждан трудоспособного возраста. Так, в квартире живет только один гражданин, не занятый в экономике: в таком случае, если по горячей воде нет перерасхода, то плата за нее вырастет на 5-6 руб., отопление – на 60 руб., а газ (если есть отдельная колонка или котел) на 40 руб., в итоге жировка для неработающего «тяжелеет» на 106 руб.
Если с неработающим в квартире живут еще три человека, то расходы на отопление увеличиваются на 15 рублей, а за газ – на 16 рублей.
? Что будет, если незанятый в экономике не будет платить за коммуналку?
Если собственник жилья из числа незанятых в экономике не станет платить за ЖКУ, его ждут стандартные в таких случаях штрафные санкции: пеня и предупреждения об отключении неоплаченных услуг. А как быть, если в квартире с ним живут родственники? Скорее всего, оплачивать непогашенные счета будут именно они.
– В соответствии с Жилищным кодексом обязанность по внесению платы за ЖКУ, помимо собственника жилья, возложена и на членов его семьи, – уточнила Вера Савельева.

Напоминаем!
В целях координации работы по реализации норм Декрета Президента №3 в районном исполнительном комитете создана постоянно действующая комиссия, основная цель которой – оказать содействие в трудоустройстве не занятым в экономике гражданам. Сюда же можно сообщить о невозможности трудоустроиться в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По вопросам реализации норм декрета следует обращаться по телефону 8 (02336) 2-33-26.
Марина КРАСНИК.
Рисунок Петра Тимошенко.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать стоимость коммунальных услуг, которые соответствуют полному...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тоник, который уберет воспаления и придаст коже сияние. Показываем, как приготовить его дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика