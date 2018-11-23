Уже не налог, а 100% оплаты услуг





С 1 января 2019 года трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать стоимость коммунальных услуг, которые соответствуют полному возмещению затрат государства на оказание таких услуг. Чего ждать со вступлением в законную силу этих нововведений, рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вера Савельева:

– В Правительстве уже определили, за какие именно услуги незанятые в экономике будут платить по экономически обоснованным тарифам. Это горячая вода, отопление и газоснабжение. Требовать полную плату за ЖКУ будут только с тех, кто является собственником жилья или на кого оформлен договор аренды. В остальных случаях платить по экономически обоснованным тарифам незанятые в экономике не будут. Если жилье оформлено на работающего человека, а в семье есть неработающий в трудоспособном возрасте, то в этом случае коммуналку будут начислять по обычным тарифам. Например, владельцем квартиры является работающая мать, а ее дочь признали не занятой в экономике, никаких повышенных тарифов не будет.

В случае, если владелец квартиры не занятый в экономике и не живет по месту прописки (там проживает, например, его сын с семьей), тогда он обязан оплатить свою равную долю по экономически обоснованным тарифам. А если у него вовсе нет квартиры и он снимает жилье, то платить за коммунальные услуги по полной он не будет.

Вопросы в тему

? Сколько будут платить незанятые в экономике?

Чтобы узнать, сколько граждане данной категории будут платить за горячую воду, общее количество тепловой энергии будут делить на число зарегистрированных в квартире человек. Например, за месяц семье из трех человек, где проживает неработающий гражданин, на подогрев воды начислили 1 гигакалорию. Это значит, что два жильца оплатят свои 0,33 гигакалории по обычным тарифам, а незанятый в экономике свою часть по экономически обоснованным.

Точно также они будут оплачивать и отопление. Расчет будет производиться исходя из общей площади жилого помещения. Общие затраты поделят поровну, а неработающий оплатит свою долю по новым тарифам.

Как трудоспособные граждане, не занятые в экономике, будут оплачивать газоснабжение, будет зависеть, есть ли в жилище счетчик. Если индивидуальный прибор учета газа есть, то потребленный объем газа на семью разделят поровну между жильцами, а гражданин из данной категории оплатит свою «долю» по полному тарифу. При отсутствии счетчика общую площадь квартиры или дома разделят на количество прописанных, а гражданин, не занятый в экономике, должен будет заплатить по экономически обоснованным тарифам.

За горячую воду граждане из данной категории будут платить с 1 января 2019 года, а за газ и тепло – с 1 октября 2019-го.

? На сколько больше ориентировочно будут платить незанятые в экономике?

На примере типовой «двушки» в 48 м2 в Министерстве ЖКХ продемонстрировали, на сколько примерно изменятся тарифы для неработающих граждан трудоспособного возраста. Так, в квартире живет только один гражданин, не занятый в экономике: в таком случае, если по горячей воде нет перерасхода, то плата за нее вырастет на 5-6 руб., отопление – на 60 руб., а газ (если есть отдельная колонка или котел) на 40 руб., в итоге жировка для неработающего «тяжелеет» на 106 руб.

Если с неработающим в квартире живут еще три человека, то расходы на отопление увеличиваются на 15 рублей, а за газ – на 16 рублей.

? Что будет, если незанятый в экономике не будет платить за коммуналку?

Если собственник жилья из числа незанятых в экономике не станет платить за ЖКУ, его ждут стандартные в таких случаях штрафные санкции: пеня и предупреждения об отключении неоплаченных услуг. А как быть, если в квартире с ним живут родственники? Скорее всего, оплачивать непогашенные счета будут именно они.

– В соответствии с Жилищным кодексом обязанность по внесению платы за ЖКУ, помимо собственника жилья, возложена и на членов его семьи, – уточнила Вера Савельева.

Напоминаем!

В целях координации работы по реализации норм Декрета Президента №3 в районном исполнительном комитете создана постоянно действующая комиссия, основная цель которой – оказать содействие в трудоустройстве не занятым в экономике гражданам. Сюда же можно сообщить о невозможности трудоустроиться в связи с тяжелой жизненной ситуацией. По вопросам реализации норм декрета следует обращаться по телефону 8 (02336) 2-33-26.

Марина КРАСНИК.

Рисунок Петра Тимошенко.