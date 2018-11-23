Замечательные дома белорусов - в Околице у Раубичей

Деревни перетекают одна в другую, и по домам не определишь, где закончилась Околица, а где начались Раубичи. Замечательных домов в Околице оказалось неожиданно много. Старая деревня почти растаяла среди коттеджей. Выглядит застройка как близкий пригород столицы. Только местность холмистая и сохранились участки старого леса на пригорках.

В Околице много домов деревянных и с фасадами, отделанными деревом.

















Из всех срубов самым интересным показался этот, выбеленный, на горке, возле леса.





С этой террасы хозяевам открывается прекрасный панорамный вид.





В Околице есть водоем — на его берегах образуется «первая линия» из симпатичных домов.

















В деревне есть группа домов, которые некогда были восхитительны. И сейчас они выглядят на общем фоне оригинально, как представители канувшей в Лету эпохи гигантских фантазийных особняков.













Напомним, по правилам фотопроекта, мы публикуем только то, что любой прохожий может увидеть с улицы. Увы, это удивительное и огромное коричневое здание с улицы видно только так.





Ультрасовременных домов в деревне немного. Хотя есть несколько строящихся, которые обещают стать замечательными.













Сколько стоит тут поселиться?

Участки по 15−30 соток с домами под снос тут предлагают по цене от 30 тысяч долларов. За 99 долларов хотят продать участок в 27 соток в лесу, фактически без соседей. Уникальные предложения требуют уникальных покупателей, а потому могут ждать их годами.

Некоторые предложения удивляют. Например, за деревенскую хату на 33 сотках хотят 165 тысяч. Фото соток под грядками с картошкой прилагаются. Есть узкий участок на склоне за 150 тысяч и такой же — за 99 тысяч. Возможно, объявления ненастоящие, созданные исключительно чтоб оттенить дешевизну других предложений.

Потому что в Околице обжитой дом из дерева, обложенного кирпичом, площадью около 90 квадратных метров, на 15 сотках, со всеми коммуникациями, включая газ, можно купить за 65 тысяч долларов. Цену хозяин объясняет необходимостью сделать небольшой ремонт.

Готовый к проживанию дом 1994 года постройки, с газовым отоплением и классическими батареями на стенах, на 15 сотках у леса хотят продать за 80 тысяч. Простенькие газосиликатные коттеджи, построенные после 2000-го, продаются по 100−120 тысяч.

За 129 тысяч можно купить на 80% построенный и законсервированный 500-метровый замок из красного кирпича. Участок с прудом и беседкой — 23 сотки. В доме есть газ, но нет системы отопления, воды и канализации.

Любопытно, что часть долгостроев Околицы, которые хозяева не прочь продать, рекламируются только желтыми растяжками непосредственно на объектах. Так что если интересует подобное предложение, есть смысл покататься по окрестностям.

Обычные современные обжитые коттеджи в Околице стоят около 200 тысяч долларов в эквиваленте — видимо, эта цифра нравится всем продавцам усадеб в 10−20 километрах от МКАД.