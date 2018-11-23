Президент обозначил основные задачи в развитии стройотрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует строительство, которое относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет состояние экономики, на достижение положительной динамики. Соответствующие задачи глава государства поставил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.





Открывая мероприятие, Президент отметил, что нынешнее совещание с вертикалью власти можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода. «Это своеобразные «пленумы ЦК», — сравнил глава государства. — От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории».

«Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сориентировал участников совещания именно на обсуждение и решение проблемных вопросов в строительном комплексе спустя пять лет, как в этой сфере была принята новая нормативно-правовая база. «Мы тогда изучили опыт работы Беларуси, жалобы и предложения граждан Беларуси, выявили все недостатки, которые у нас случались или процветали в отдельных местах в строительном комплексе, и попытались создать единую и окончательную нормативно-правовую базу, — напомнил глава государства. — Чтобы раз и навсегда искоренить бюрократию в этом плане. Чтобы и гражданин, и юридическое лицо, и застройщик, и подрядчик, и прочие проектанты могли увидеть свои права и обязанности и действовать в этом направлении».

«Прошло пять лет. Какова ситуация и обстановка? — поинтересовался белорусский лидер. — Сейчас, через пять лет, мы уже видим наши недоработки».

Александр Лукашенко отметил, что порой к нему приходили с предложениями ликвидировать то или иное министерство, в том числе Министерство архитектуры и строительства. Однако он обратил внимание, что вопросы строительства и коммунальных услуг по частоте жалоб со стороны граждан находятся в числе лидеров. «В этой ситуации я не могу пойти на такую непонятную реформу и ликвидировать те группы специалистов, те министерства, которые должны решать эти проблемы и реагировать на недостатки, которые указывают нам люди», — подчеркнул глава государства.