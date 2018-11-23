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Велосипедисты! Только соблюдая ПДД можно избежать трагедий на дороге!
24.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Ежегодно треть всех ДТП составляет наезды на велосипедистов. С начало 2018 года на дорогах Брестской области с участием велосипедистов зарегистрировано 51 дорожная авария, в результате которой 11 человек погибли и 40 получили травмы. По вине самих велосипедистов зарегистрировано 27 ДТП, в них 8 человек погибли и 19 человек получили травмы, в 12 случаях велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения.
На территории Пинского района с участием велосипедистов произошло 2 ДТП в которых 2 человека погибли. Сотрудники ГАИ работают в этом направлении, только с начала текущего года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 347 велосипедистов, из которых 98 в состоянии алкогольного опьянения…. но здесь проблема в другом – велосипедисты сами должны думать о своей безопасности, быть внимательными и осторожными и для этого надо просто соблюдать Правила дорожного движения!
Одно из ДТП, которое унесло жизнь 42-летнего велосипедиста, произошло 24 октября около четырех часов утра. В тот день 38-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами, двигался на собственном автомобиле марки «Мицубиси Монтеро» по автодороге М10 «Гр. РФ-Гомель-Кобрин». На 421-м километре автодороги он совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части на велосипеде горожанина. Его велосипед не был оборудован в соответствии с ПДД, да и одет он был в темную одежду. Тяжело заметить такого велосипедиста даже опытному водителю-профессионалу, не говоря уже о молодых водителях. Итог – велосипедист получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии. Таких историй очень много, но все они, как правило, заканчиваются трагически, ведь именно несоблюдение ПДД приводит к трагедиям.
Надев специальную одежду со световозвращающими элементами, велосипедист существенно снижает вероятность ДТП со своим участием. Поэтому чтобы обезопасить себя, во время движения, необходимо «БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ» на дороге – это правило поможет как вам, так и другим участникам дорожного движения избежать трагических последствий.
Большинство из нас пренебрегают правилами и халатно относятся к своей безопасности и безопасности своих родных и близких, наивно думая — «что со мной ничего страшного не случится на дороге», и начинают задумываться только тогда, когда уже поздно что-то поменять или исправить… безответственное отношение к общепринятым правилам и нормам приводит к инвалидному креслу или летальному исходу.
В связи со слабой защитой велосипедиста основная доля травм обычно достается именно ему. Поэтому ГАИ призывает всех участников дорожного движения – автомобилистов и велосипедистов – к безусловному соблюдению правил дорожного движения и предельной внимательности!
Дмитрий Вечёрко.
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