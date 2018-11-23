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Велосипедисты! Только соблюдая ПДД можно избежать трагедий на дороге!

24.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Велосипедисты! Только соблюдая ПДД можно избежать трагедий на дороге!
С каждым годом на дорогах появляется все больше велосипедистов, а так как водительских прав на велосипед не требуется, некоторые велосипедисты забывают о том, что они такие же полноценные участники дорожного движения, как и водители автомобилей. В результате ДТП с велосипедистами случаются довольно часто. А с ухудшением погодных условий этих случаев стало намного больше. Почему так происходит? Как избежать дальнейших жертв на дороге? Постараемся разобраться в этой статье и исключить дальнейшие трагические события.

Ежегодно треть всех ДТП составляет наезды на велосипедистов. С начало 2018 года на дорогах Брестской области с участием велосипедистов зарегистрировано 51 дорожная авария, в результате которой 11 человек погибли и 40 получили травмы. По вине самих велосипедистов зарегистрировано 27 ДТП, в них 8 человек погибли и 19 человек получили травмы, в 12 случаях велосипедисты находились в состоянии алкогольного опьянения.

На территории Пинского района с участием велосипедистов произошло 2 ДТП в которых 2 человека погибли. Сотрудники ГАИ работают в этом направлении, только с начала текущего года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 347 велосипедистов, из которых 98 в состоянии алкогольного опьянения…. но здесь проблема в другом – велосипедисты сами должны думать о своей безопасности, быть внимательными и осторожными и для этого надо просто соблюдать Правила дорожного движения!

Одно из ДТП, которое унесло жизнь 42-летнего велосипедиста, произошло 24 октября около четырех часов утра. В тот день 38-летний пинчанин, не имея права управления транспортными средствами, двигался на собственном автомобиле марки «Мицубиси Монтеро» по автодороге М10 «Гр. РФ-Гомель-Кобрин». На 421-м километре автодороги он совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части на велосипеде горожанина. Его велосипед не был оборудован в соответствии с ПДД, да и одет он был в темную одежду. Тяжело заметить такого велосипедиста даже опытному водителю-профессионалу, не говоря уже о молодых водителях. Итог – велосипедист получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте аварии. Таких историй очень много, но все они, как правило, заканчиваются трагически, ведь именно несоблюдение ПДД приводит к трагедиям.

Благоразумные велосипедисты (те кто думает о своей безопасности) оборудуют свой велосипед согласно Правилам дорожного движениия (спереди – фонарь излучающий белый свет, сзади – фонарь излучающий красный свет) и не потому что того требует Закон, а потому что это, прежде всего, их безопасность.

Надев специальную одежду со световозвращающими элементами, велосипедист существенно снижает вероятность ДТП со своим участием. Поэтому чтобы обезопасить себя, во время движения, необходимо «БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ» на дороге – это правило поможет как вам, так и другим участникам дорожного движения избежать трагических последствий.

Большинство из нас пренебрегают правилами и халатно относятся к своей безопасности и безопасности своих родных и близких, наивно думая — «что со мной ничего страшного не случится на дороге», и начинают задумываться только тогда, когда уже поздно что-то поменять или исправить… безответственное отношение к общепринятым правилам и нормам приводит к инвалидному креслу или летальному исходу.

В связи со слабой защитой велосипедиста основная доля травм обычно достается именно ему. Поэтому ГАИ призывает всех участников дорожного движения – автомобилистов и велосипедистов – к безусловному соблюдению правил дорожного движения и предельной внимательности!

Дмитрий Вечёрко.

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