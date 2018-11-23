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Кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет?

24.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет?
О праве на досрочные пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет корреспонденту pinsknews.by рассказала заместитель начальника управления социального обслуживания и пенсионного обеспечения населения – начальник отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Кочурко.

Назначение досрочных пенсий лицам за работу с особыми условиями труда производится в общей пенсионной системе в соответствии со статьями 12, 13, 47-49, 49-2 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года«О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) с учетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года«О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о ППС, вступил в силу с 01.01.2009).

Так, право на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда в общей пенсионной системе предоставлено работникам, занятым в особых условиях труда по спискам № 1 и № 2 (пункты «а» и «б» части первой статьи 12 Закона, статья 15 Закона), которые до введения профессионального пенсионного страхования (до 01.01.2009) выработали не менее половины специального стажа, необходимого для назначения данной пенсии.

Справочно:

право на досрочную пенсию по возрасту по списку № 1 на 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста предоставлено мужчинам при наличии не менее 10 лет стажа работы с особо вредными и особо опасными условиями труда, женщинам – не менее 7 лет 6 месяцев. Таким образом, половина от необходимого стажа работы с вредными условиями труда для мужчин составляет 5 лет, для женщин – 3 года 9 месяцев;

право на досрочную пенсию по возрасту по списку № 2 на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста предоставлено мужчинам при наличии не менее 12 лет 6 месяцев стажа работы с вредными и опасными условиями труда, женщинам – не менее 10 лет. Таким образом, половина от необходимого стажа работы с вредными условиями труда для мужчин составляет 6 лет 3 месяца, для женщин – 5 лет.

При этом наличие у таких работников права на профессиональные пенсии по Закону о ППС и продолжительность их профессионального стажа (с 01.01.2009) значения не имеют. Эта норма не распространяется на лиц, имеющих специальный стаж (независимо от его продолжительности) для досрочных пенсий по возрасту за работу с особыми условиями труда (пункты «в» — «з» части первой статьи 12 Закона и статья 13 Закона) и пенсий за выслугу лет (статьи 47-49, 49-2 Закона) – Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения».

Пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда (пункты «в» — «з» части первой статьи 12 Закона и статья 13 Закона) и пенсии за выслугу лет (статьи 47-49, 49-2 Закона) при соблюдении условий, предусмотренных законодательством, назначаются лицам, не имеющим права на профессиональную пенсию в соответствии с Законом о ППС. То есть, как только работник выработал половину требуемого профессионального стажа (в период с 01.01.2009) возникает право только на профессиональную пенсию.

Пример 1: Гражданин Х. обратился в органы по труду, занятости и социальной защите по месту постоянного жительства за назначением досрочной пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 1. У него имеется 5 лет специального стажа, выработанного до 01.01.2009, и5 лет профессионального стажа, выработанногов период с 01.01.2009.

Несмотря на то, что гражданин Х. выработал половину от необходимого профессионального стажа после 01.01.2009, он имеет право на назначение досрочной пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «а» статьи 12 Закона (при выполнении иных условий, предусмотренных пенсионным законодательством).

Пример 2: Гражданин Х. обратился в органы по труду, занятости и социальной защите по месту постоянного жительства за назначением досрочной пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 1. У него имеется 4 года 11 месяцев 29 дней специального стажа, выработанного до 01.01.2009, и 6 лет профессионального стажа, выработанногов период с 01.01.2009.

Так как гражданин Х. не выработал половину от необходимо специального стажа до 01.01.2009, права на назначение досрочной пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «а» статьи 12 Закона он не имеет. Он может реализовать свое право на профессиональную пенсию по условиям и нормам Закона о ППС. Для этого ему необходимо обратиться в территориальный орган фонда социальной защиты населения по месту жительства либо фактического проживания в Республике Беларусь.

Пример 3: Гражданин Х. в 2019 г. обратился в органы по труду, занятости и социальной защите по месту постоянного жительства за назначением досрочной пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда по пункту «д» статьи 12 Закона (тракторист-машинист). У него имеется 10 лет специального стажа, выработанного до 01.01.2009, и 10 лет профессионального стажа, выработанного в период с 01.01.2009.

Так как гражданин Х. в период с 01.01.2009 выработал половину от необходимо профессионального стажа, дающего право на профессиональную пенсию по Закону о ППС, права на назначение досрочной пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда в соответствии с пунктом «д» статьи 12 Закона не имеет. Он может реализовать свое право на профессиональную пенсию по условиям и нормам Закона о ППС. Для этого ему необходимо обратиться в территориальный орган фонда социальной защиты населения по месту жительства либо фактического проживания в Республике Беларусь.

Важно знать! Работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, у которых специальный стаж работы до 01.01.2009 составляет менее половинытребуемого для назначения досрочных пенсий в соответствии со статьями 12,13,15,47-49,49-2Закона, по их выбору 1) предоставляется право на профессиональное пенсионное страхование либо 2) на ежемесячную доплату к заработной плате в размере, определяемом работодателем, но не менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование работника, причитающихся к уплате в фонд социальной защиты населения. При выборе доплаты работник получит дополнительный текущий доход к заработной плате вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Выбор работником доплаты оформляется путем подачи работодателю письменного заявления произвольной формы.

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