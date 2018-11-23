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Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень

24.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень
Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Переговоры президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева состоялись 19 ноября в Минске во Дворце Независимости. Азербайджанский лидер накануне прибыл в Беларусь с официальным визитом.

«Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», — сказал глава белорусского государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях.

Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. «Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», — сказал Президент.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси. «Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах — и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям», — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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