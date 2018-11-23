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Тоник, который уберет воспаления и придаст коже сияние. Показываем, как приготовить его дома
За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.
Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. Например в прошлом выпуске мы показали, как за 10 минут
А сегодня готовим тоник, который поможет справиться с воспалениями на коже и придать ей сияние. Добиться этого зимой, согласитесь, не так уж просто.
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Готовим средство, которое не найти на магазинных полках.
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