Тоник, который уберет воспаления и придаст коже сияние. Показываем, как приготовить его дома

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.



Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. Например в прошлом выпуске мы показали, как за 10 минут сделать на кухне отличное средство для умывания .

А сегодня готовим тоник, который поможет справиться с воспалениями на коже и придать ей сияние. Добиться этого зимой, согласитесь, не так уж просто.