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Тоник, который уберет воспаления и придаст коже сияние. Показываем, как приготовить его дома

24.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. Например в прошлом выпуске мы показали, как за 10 минут сделать на кухне отличное средство для умывания.

А сегодня готовим тоник, который поможет справиться с воспалениями на коже и придать ей сияние. Добиться этого зимой, согласитесь, не так уж просто.

 
 
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