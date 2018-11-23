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VI региональный молодежный фестиваль эстрадного творчества «Летим высоко»
24.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
2 декабря в волковысском городском Дом культуры пройдет гала-концерт участников VI районного фестиваля эстрадного творчества «Летим высоко FOR KIDS-2018».
Начало в 14 часов. Вход по пригласительным билетам.
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2 декабря в волковысском городском Дом культуры пройдет гала-концерт участников VI районного фестиваля эстрадного творчества...
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