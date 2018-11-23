Скандал: родители витебских фигуристов пожаловались президенту: нет льда и сборов - все отдали российскому тренеру

А есть фигурное катание, которое юные фигуристы хотели бы также называть "своим". Но с недавних пор "свое" и "наше" вдруг стало для них чужим. В фигурном катании назревает бунт родителей ...





На прошлой неделе родители будущих фигуристов обратились в Администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла в отделении фигурного катания. Ведь витебский ЦАР уже не справляется.





Театр одного актера?





Юлии Соловьевой их детей лишили льда, полноценных тренировок, сборов и соревнований. В обращении к Лукашенко они утверждают, что с приездом в этом сезоне в Витебск российского тренераих детей лишили льда, полноценных тренировок, сборов и соревнований.

Лед отдали на откуп Соловьевой, которая занимается исключительно своим питомцам Александром Лебедевым, тоже привезенным из России (теперь уже - член сборной Беларуси), и фигуристкой Марией Сычевой. А всем процессом управляет не ЦАР, а "серый кардинал" отделения Светлана Головкина - глава созданной в 2016 году ассоциации "Федерация по фигурном катании на коньках Витебской области". Именно по инициативе Головкиной сюда и пригласили российского тренера.





Отметим, что Светлана Головкина - это мать той самой фигуристки Сычевой, а также - жена топового витебского бизнесмена Алексея Сычева, владельца предприятия "Витвар" (сеть аптек плюс оптовую торговлю фармацевтикой).





В частной беседе родители фигуристов говорят, что отделение фигурного катания в Витебске превращается, выражаясь фигурально, в театр одного актера.

















"Делить лед - это преступление"





"Я не поверю, что в Беларуси нет толковых тренеров. Почему они привозятся из России? .. Вы же должны понимать, что если менять тренеров каждый год, а у нас это происходит каждые полгода, то никаких результатов не будет. Хорошо, пусть привозят оттуда спортсменов, но пусть же это не будет вредить нашим детям", - высказывается папа 11-летней фигуристки Юли Сергей Царенко.

А ущерб делается, утверждают родители юных витебских фигуристов.





Они рассказывают, что для того, чтобы "расчистить" место для российского тренера, ЦАР отправил работать в Оршу бывшего старшего тренера отделения Валентину Зеведееву, которая посвятила витебскому фигурному катанию 20 лет жизни и имела хорошие результаты. До пенсии ей оставалось работать два года, и теперь она вынуждена три раза в неделю на собственном авто ездить в Оршу. Как говорит, "бросили на оршанскую трассу". За что - до сих пор не понимает.





Перед приездом россиянки потеряла работу на витебском льду и тренер высшей категории по фигурному катанию Ирина Перехрест.





Между тем, приглашенного специалиста Юлию Соловьеву назначили недавно старшим тренером отделения. На последнем тренерском совете Соловьева предложила "разделить" часы тренировок на льду между своей группой и группой молодого тренера Кристины Солдатовой, мотивировав это вопросом опасности - мол, фигуристы могут сталкиваться во время тренировок. И группы поделили.

"За 20 лет никогда такого не было! Смех! Раньше было семь тренеров, и на льду вплоть кишела, но никто и никогда между собой не сталкивался и травм не получал. Льда мало, и делить этот лед - преступление. Как это можно делать, когда дети и так свои ледовые часы не вырабатывают? .. "- удивляется экс-старший тренер Валентина Зеведеева.









Отметим, что в этом случае лед разделили между всего 11-ю спортсменами (постановление Минспорта).





Бывшая фигуристка Кристина Солдатова, которая работает с двумя группами (2-го года обучения и смежной, с детками 8-12 лет), оказалась в роли бедного родственника. А сами "салдатавцы" имеют сейчас лед для тренировок всего два раза в неделю по два часа - от 6:45 утра (!). Совершенно недостаточно, чтобы полноценно тренироваться, ставить новые элементы, готовиться к соревнованиям и показывать хорошие результаты.





"Может, кто услышит наш крик? .."





Мало того, родители утверждают, что молодоо тренера практически не допускают к детям. "Наши дети деградируют", - уже не говорят, а кричат родители.





"Когда доходит до такого безумия, когда лишают и тренера, и льда - у меня заканчиваются слова ... Хочется кричать! Может, кто услышит наш крик души? .. " - не скрывает эмоций мать 8-летней фигуристки Жанны Пышкинай.





"Знаете, мы, как рыба воздух, хватаем молча крошки этого льда. И при этом мы принадлежим ЦАРу, мы будущие олимпийцы! Все понятно: и у центра бывают сложности, и в государстве, и в головах бывают сложности. Но ведь нам элементарно не дают льда. Как научить фигуриста, лишив его льда? Как? .."- спрашивает мать.





Светлана Пышкина рассказывает, что ее дочь должна была в этом году выступит на главном для юных фигуристов республиканском соревновании "Звездочка". Мать выпросила для дочери чуть больше тренировок на льду. Но все бесполезно - девочкой никто не занимался.





"Тренер Соловьева работала на льду - и это видели все - только с двумя лицами - дочерью Светланы Геннадьевны Головкиной и мальчикам КМС. А мы как красивая ширма! Нас отправляют на республиканские соревнования, а тесты еще не выкатаны и программа не поставлена. Солдатова хотела поставить программу, но ей не давали это сделать. Я видела, как она брала мое дитя за руку, подъезжают к Соловьевой и запрашивала, что делать. Та только пожимала плечами ... "- объясняет Светлана.









Программу маленькой Жанне так и не поставили, хотя время и возможности были. На "Звездочку" она не поехала. Обиженная мать написала официальное письмо на имя руководителя витебского царю Илии Смунёва, чтобы объяснил, что вообще происходит. Но ответа так и не получила. Более того, после обращения в ЦАР ее дочь вообще лишили льда ...





Год назад ей гордился весь город





Но это только один из примеров. На "Звездочку" в этом году вообще никто не поехал с нынешней группой Кристины Солдатовой, ведь к турниру их должна была готовить Соловьева, и все оказались не подготовлены.





Не поехала в том числе и Полина Дубина, которая в том сезоне, в своих 8 лет, выполнила второй спортивный разряд. Она была первой в Беларуси! Но в этом году на главном республиканском турнире так и не выступила.





"Мы два месяца занимались в группе Соловьевой. Нас как минимум должны были подготовить к республиканской "Звездочке", которая прошла на прошлой неделе. Но нас вообще не готовили! Мы даже прыжки не выполняли, хотя программа состоит из пяти единиц прыжков ", - рассказывает мать Полины Наталья.

Одна из матерей выражает мнение, что такое отношение к Полине, которой еще год назад гордился весь ЦАР (да нет, весь город!), Объясняется очень просто: Полина Дубина может составить сильную конкуренцию нынешней фаворитке Марии Сычевой. Они ровесники ...





"Это золотая молодежь, а это - г ... на лопате?"





Не попала талантливая юная фигуристка Полина Дубина и на престижные сборы, которые проводит в эти дни в Минске Белорусский союз конькобежцев. Семинар бесплатный, четырехдневный, на участие в нем на Витебскую область выделили 6 квот. И все они достались фигуристам из группы россиянки Соловьевой.





"Я на все это смотреть не могу. Я приехала вчера из Минска , с семинара. И мне очень жаль этих детей, которые остались за бортом. Они страдают! А элитная золотая группа из шести человек поехала учиться за счет ЦАРа. Очень обидно! "- комментирует бывший старший тренер Валентина Зеведеева.





"Как можно было детей разделить: это золотая молодежь, а это г ... на лопате? И девочка, которая в том году была первая, сейчас дома сидит, вместо того, чтобы учиться. Почему ей не дали квоту? Я в шоке! Зачем они детские судьбы ломают? "- добавляет на эмоциях.





По мнению опытного тренера, практика, когда в Витебск приглашают российских тренеров и спортсменов, порочная и результата не дает.





"Россияне приезжают, видят, что в этой цьмутаракани можно нарубить бабла, рубят его и исчезают навсегда. Такое уже было", - говорит Валентина Зеведеева. Она полагает, что Юлия Соловьева должна очень сильно постараться, чтобы доказать, что она чего-то стоит. А то, что ее питомец Лебедев попадет на чемпионат Европы, еще далеко не факт.





Но тенденция наблюдается печальная: в Витебск привозят российских тренеров и спортсменов, а местные таланты покидают город.





Так, фигурист Павел Буявец еще два года назад входил в состав сборной, теперь же он в Пружанах. Его мать вынуждена была перевести сына в другой город, на другой лед и к другим тренеров, когда поняла, что в Витебске нормально тренироваться и достигать каких-то высот больше не получится. Печально.





"Какой договор? ЦАР нам ничего не дает! "





В конце концов, последней каплей стало требование руководства центра олимпийского резерва подписать договоры о подготовке спортсменов, причем договоры эти раздали родителям почему-то не в начале сезона, а в середине октября.





"Они сказали прямо: если мы не подпишем договоры - наших детей отчислят", - говорит мать фигуристки Татьяна Калейникава. Но, несмотря на угрозы, подписывать их родители категорически отказались. Их, в частности, возмутил пункт 16 Договора, где объясняется, что при его расторжении спортсмен должен вернуть средства, затраченные на его подготовку.





"Мы отказались. Ведь это не договор - это пустышка. Пусть впишут конкретную сумму возможных выплат, пусть пропишут то, что обязан делать ЦАР и каким инвентарем и формой обеспечивают наших детей. Ведь все, что сейчас на наших детях: коньки, форма, костюмы и т.д., - все это приобретенное за собственные средства. ЦАР не дает ничего. Да и что тут говорить, когда на соревнования приходится возить за свой счет? .."- говорит мама фигуристки.









По приблизительным подсчетам, родители в среднем тратят на своих детей-фигуристов 5-6 тыс. рублей за сезон.





"Одни коньки стоят где-то 300-400 евро. Причем это на один сезон, так как дети вырастают. Коньки нам не дают. Нам ничего не дают", - уверяет Татьяна Калейникава.









Методист центра: на компромиссы не пойдем





Матери сочли, что этот пункт договора попросту оскорбительный и несправедливый и подписывать бумаги отказываются. ЦАР же никаких действий, чтобы задобрить конфликт, до сих пор, к сожалению, не сделал.





Методист центра Людмила Иванова в беседе с нами ссылается на постановление Совета Министров №548 от 19 июля 2018 года и говорит, что ни на какие компромиссы ЦАР не пойдет, так как договоры - типичные.





"Это делается в первую очередь для того, чтобы уберечься от отъезда подготовленных нами спортсменов за пределы страны с целью выступать за другое государство. Биатлонистка Блашко вот у нас последний раз уехала, с нашего центра, в Украину. А ведь мы столько денег у нее вложили! »- объясняет Людмила Иванова.





"А то что там прописано и по форме, и финансирование ... Вы знаете, если мы ему ничего не дали, форму там или на соревнования не отправляли, то, как нам юрист объяснил, ничего и учитываться не будет, понимаете?" - уверяет методист .





На вопрос, парень, приехавший из России, сильнее местных, Иванова говорит, что Александр Лебедев недавно занял в Риге 5-е место и пытается сейчас подтвердить квоту на чемпионат Европы. "Или лучше наших детей? Конечно !!! С Томске приехал! Сильный парень. Нет-нет, никто наших детей здесь не притеснял. У нас тут вообще в ЦАР ни одного кандидата в мастера спорта нет, так ... "- подытоживает представитель ЦАР.





Особых проблем во всем этом она не видит. Или делает вид, что не видит. Точно - не хочет говорить о них. А они - на виду.









А дети здесь при чем? ..





Такое впечатление, что все снова сходится на деньгах. У Витебского центра их нет. В госпожи Головкиной их достаточно. И у ЦАР очень большое искушение воспользоваться этими обстоятельствами. Но ни центр, ни областное управление спорта и туризма не умеют почему сделать так, чтобы не обидеть других. Чтобы не обидеть детей, родители которых не имеют таких больших денег. Детей, жаждущих называть фигурное катание "своим".





Так это о деньгах.





"А дети здесь при чем?» - спрашивают родители фигуристов в руководство центра олимпийского резерва. И ответа не получают.





Тот же вопрос в своем обращении они адресуют президенту Беларуси. А вдруг ответит? По крайней мере, это единственный в стране человек, кто умеет наводить порядок в ледовых дворцах. Подождем ...







