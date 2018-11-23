В золотой фонд Хабаровского радио и телевидения вошла также его песня "Где шумит седой Амур".





Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, а в начале 30-х годов его семья переехала в Хабаровск. Во время военной службы организовал художественную самодеятельность в аэродромно-строительных войсках, после чего был переведён на службу в полковой оркестр. Затем поэт окончил Таллинское музыкальное училище и стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа.

Там он тридцать пять лет играл на валторне, а также писал стихи.