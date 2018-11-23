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Скончался автор слов "Прощания славянки" Аркадий Федотов
Автор слов к песне на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов умер на 89-м году жизни.
В золотой фонд Хабаровского радио и телевидения вошла также его песня "Где шумит седой Амур".
Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, а в начале 30-х годов его семья переехала в Хабаровск. Во время военной службы организовал художественную самодеятельность в аэродромно-строительных войсках, после чего был переведён на службу в полковой оркестр. Затем поэт окончил Таллинское музыкальное училище и стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа.
Там он тридцать пять лет играл на валторне, а также писал стихи.
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Автор слов к песне на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов умер на 89-м году жизни.
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