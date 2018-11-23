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Цены на американскую нефть сложились в «смертельный крест»
Среднее значение цен фьючерсов на американскую нефть за 50 дней впервые с июня 2017 года опустилось ниже среднего значения за 200 дней, передает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg в пятницу, 23 ноября.
Такая ситуация в техническом анализе известна как death cross — «смертельный крест», сообщает
Во фьючерсах на североморскую нефть Brent «смертельный крест» еще не сформировался — разница в ценах пока составляет два доллара.
И американская, и североморская нефть в пятницу сильно подешевели: по состоянию на 16:42 мск январские фьючерсы Brent упали на 4,9 процента до 59,55 доллара за баррель, фьючерсы американской нефти — на 6,9 процента, до 50,87 доллара за баррель.
Котировки Brent опустились ниже 60 долларов за баррель, впервые с октября 2017 года. Падение вызвали страхи из-за возможного переизбытка нефти на рынке в 2019 году. Саудовская Аравия сейчас добывает около 11 миллионов баррелей сырой нефти в день, что стало рекордом для этой страны.
В США нефть качают самыми высокими темпами с марта 1983 года. При этом коммерческие запасы сырой нефти в стране растут уже девятую неделю подряд, что говорит об ослаблении спроса на нефть.
6 декабря в Вене состоится ключевая встреча группы ОПЕК+, на которой нефтедобывающие страны могут договориться об ограничении добычи, чтобы поддержать цены. Вероятность заключения такой договоренности, по оценке Morgan Stanley, составляет 67 процентов.
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Среднее значение цен фьючерсов на американскую нефть за 50 дней впервые с июня 2017 года опустилось ниже среднего значения за 200 дней, передает РБК со ссылкой на...
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