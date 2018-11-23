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пишет life.ru При этом кроме самого факта совершения сделки неизвестно ничего. Не уточняется ни сумма сделки, ни даты выхода картины на экраны,life.ru





Отмечается, что сам Хабенский в своём интервью изданию в мае заявил, что фильм понравится тем зрителям, "которые эмоционально готовы принять вещи, которые непросто принять". Он также добавил, что картина имеет значение и в наши дни, поскольку "человечество пока не извлекло уроков".





Картина "Собибор" — дебют Константина Хабенского в качестве режиссёра, он же сыграл и главную роль в фильме. В основу повествования положена реальная история, которая произошла в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.









Фильм получил множество эмоциональных отзывов по всему миру и даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".



