ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм Хабенского "Собибор" выйдет в американском прокате

24.11.2018 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права для показа в Северной Америке фильма Константина Хабенского "Собибор". Об этом сообщает журнал Variety.


Фото: © kinopoisk.ru

При этом кроме самого факта совершения сделки неизвестно ничего. Не уточняется ни сумма сделки, ни даты выхода картины на экраны, пишет life.ru

Отмечается, что сам Хабенский в своём интервью изданию в мае заявил, что фильм понравится тем зрителям, "которые эмоционально готовы принять вещи, которые непросто принять". Он также добавил, что картина имеет значение и в наши дни, поскольку "человечество пока не извлекло уроков".

Картина "Собибор" — дебют Константина Хабенского в качестве режиссёра, он же сыграл и главную роль в фильме. В основу повествования положена реальная история, которая произошла в 1943 году в нацистском лагере смерти Собибор на территории Польши.


Фильм получил множество эмоциональных отзывов по всему миру и даже был выдвинут от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".


 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская компания Samuel Goldwyn Films выкупила права для показа в Северной Америке фильма Константина Хабенского "Собибор". Об этом сообщает журнал Variety.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замечательные дома белорусов - в Околице у Раубичей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика