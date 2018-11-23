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В Японии произошло сильное землетрясение

24.11.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение, пишет telegraf.by


 
 
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
 
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