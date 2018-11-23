|
В Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)