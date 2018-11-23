В Японии произошло сильное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 36 км к северо-западу от населенного пункта Намиэ.





По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.





пишет telegraf.by Напомним, ранее у берегов Греции в Ионическом море произошло три землетрясения в течение получаса. Кроме того, на Филиппинах произошло мощное землетрясение,telegraf.by



