ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покрытие голландское, "скелет" из Словении. Каким будет футбольный манеж в Бресте

24.11.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До открытия футбольного манежа осталось чуть больше двух недель. Каким он будет и что сможет предложить брестчанам, узнала «Брестская газета».


«Сама конструкция — это воздухоопорное сооружение. Его размеры 116 на 81,5 метра, высота 22,4 метра. Весь этот скелет нам поставляла фирма из Словении, они же и монтировали. По всему куполу идут толстые тросы — это система антишторм. Она нужна при сильных циклонах, да и сам материал купола очень прочный», — рассказал директор Брестского областного ЦОР по футболу Василий Щегрикович.

При этом он уточнил, что искусственное поле и купол предоставил УЕФА через Белорусскую федерацию футбола. При строительстве манежа были соблюдены все стандартные мировые нормы. Однако международные игры здесь проводить не будут — трибуны невместительные. Они выдвижные и рассчитаны всего-то примерно на 300 человек.


«Искусственное покрытие футбольного газона голландское, очень хорошего качества. Может показаться, что тут маленькая травка, но ворс на самом деле очень высокий, 120 тонн кварцевого песка и 120 тонн крошки — и это только на верху ковра. А если подсыпать крошку и расчесывать поле, сроки эксплуатации увеличатся в разы», — поделился секретами директор ЦОР по футболу.

Манеж будет отапливаться, так что зимой заниматься футболом будет комфортно. Купол хорошо пропускает дневной свет, и в солнечную погоду там очень светло. А вот для подсветки в пасмурную погоду и темное вечернее время предусмотрено светодиодное освещение. Прожекторы будут светить на купол, а отраженный свет — освещать поле.

Для запуска манежа в эксплуатацию осталось установить камеры видеонаблюдения и постелить специальную дорожку вокруг поля.

Больше всего работ до открытия нужно провести в пристроенном к нему административном здании. Там предусмотрены мужская и женская раздевалки, душевые, сауна, комната отдыха, тренерские, кабинет врача, тренажерный зал, инвентарная, гардеробная. Будет и туалет для инвалидов.


«Манеж передали на баланс Брестского областного центра олимпийского резерва. В связи с большими затратами стадион, сауну и тренажерный зал мы будем сдавать в аренду по договору», — уточнил Василий Михайлович.

Сейчас в центре олимпийского резерва по футболу занимается 56 бюджетных групп, это 680 человек, из них 12 групп девочек-футболисток.

Торжественное открытие нового футбольного манежа состоится 12 декабря в 12 часов дня. Ожидается, что на нем, кроме руководства области и города, будет присутствовать премьер-министр. Зрители смогут увидеть лазерное шоу и поболеть за брестское «Динамо». В качестве их соперников ЦОР по футболу хочет пригласить динамовцев из Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До открытия футбольного манежа осталось чуть больше двух недель. Рассказываем, каким он будет и что сможет предложить брестчанам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья из Минска переехала на хутор в Браславском районе, варит сыры и зарабатывает на этом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика