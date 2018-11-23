До открытия футбольного манежа осталось чуть больше двух недель. Каким он будет и что сможет предложить брестчанам, узнала «Брестская газета».





«Сама конструкция — это воздухоопорное сооружение. Его размеры 116 на 81,5 метра, высота 22,4 метра. Весь этот скелет нам поставляла фирма из Словении, они же и монтировали. По всему куполу идут толстые тросы — это система антишторм. Она нужна при сильных циклонах, да и сам материал купола очень прочный», — рассказал директор Брестского областного ЦОР по футболу Василий Щегрикович.

При этом он уточнил, что искусственное поле и купол предоставил УЕФА через Белорусскую федерацию футбола. При строительстве манежа были соблюдены все стандартные мировые нормы. Однако международные игры здесь проводить не будут — трибуны невместительные. Они выдвижные и рассчитаны всего-то примерно на 300 человек.





«Искусственное покрытие футбольного газона голландское, очень хорошего качества. Может показаться, что тут маленькая травка, но ворс на самом деле очень высокий, 120 тонн кварцевого песка и 120 тонн крошки — и это только на верху ковра. А если подсыпать крошку и расчесывать поле, сроки эксплуатации увеличатся в разы», — поделился секретами директор ЦОР по футболу.

Манеж будет отапливаться, так что зимой заниматься футболом будет комфортно. Купол хорошо пропускает дневной свет, и в солнечную погоду там очень светло. А вот для подсветки в пасмурную погоду и темное вечернее время предусмотрено светодиодное освещение. Прожекторы будут светить на купол, а отраженный свет — освещать поле.

Для запуска манежа в эксплуатацию осталось установить камеры видеонаблюдения и постелить специальную дорожку вокруг поля.

Больше всего работ до открытия нужно провести в пристроенном к нему административном здании. Там предусмотрены мужская и женская раздевалки, душевые, сауна, комната отдыха, тренерские, кабинет врача, тренажерный зал, инвентарная, гардеробная. Будет и туалет для инвалидов.





«Манеж передали на баланс Брестского областного центра олимпийского резерва. В связи с большими затратами стадион, сауну и тренажерный зал мы будем сдавать в аренду по договору», — уточнил Василий Михайлович.

Сейчас в центре олимпийского резерва по футболу занимается 56 бюджетных групп, это 680 человек, из них 12 групп девочек-футболисток.

Торжественное открытие нового футбольного манежа состоится 12 декабря в 12 часов дня. Ожидается, что на нем, кроме руководства области и города, будет присутствовать премьер-министр. Зрители смогут увидеть лазерное шоу и поболеть за брестское «Динамо». В качестве их соперников ЦОР по футболу хочет пригласить динамовцев из Минска.