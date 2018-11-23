Всемирный день памяти жертв ДТП

Каждое третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной Асамблеи ООН отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Беларусь поддерживает эту инициативу. Этот день учреждён для того, чтобы почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования их родным и близким. Более детально по данному вопросу мы попросили рассказать начальника ОГАИ Лоевского РОВД Андрея НАЗАРЕНКО.

— Дорожно-транспортные происшествия часто являются итогом сознательного нарушения правил ПДД как водителями, так и пешеходами, — говорит Андрей Викторович. Среди основных причин многочисленных аварий он выделяет превышение скорости, управление транспортом лицом, не имеющим права управления, нарушение правил маневрирования, вождение в нетрезвом виде, а также игнорирование средств пассивной безопасности. Кроме этого, первый сильный снегопад застал врасплох большинство водителей. Далеко не все оказались готовы к ухудшившимся погодным условиям, что повлекло за собой рост ДТП по Гомельской области и по всей республике в целом. Ночные заморозки и дневные осадки при температуре около нуля делают дорогу опасной. Согласно ПДД, зимнюю резину следует обязательно использовать в период с 1 декабря по 1 марта. Однако рекомендуется не дожидаться неприятностей, а менять покрышки, как только температура воздуха перестаёт подниматься выше плюс 7 градусов.

По данным ГАИ, с начала года на территории Лоевского района выявлено 2727 правонарушений по линии безопасности дорожного движения, что на 26 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения наказано 48 водителей (+13 к 2017 году). Штраф за данное нарушение составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным средством на 3 года. 88 автовладельцев (+7) управляли транспортом, не имея права управления. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 б.в., при повторном нарушении — от 20 до 50 б.в. или арест. 368 граждан (-125) наказаны за превышение установленной скорости движения (от 0,5 до 10 б.в., при повторном превышении скоростного режима свыше 20 км/ч — лишение прав управления транспортным средством). Размер базовой величины на сегодня составляет 23 рубля. 602 (+38) административных протоколов было составлено в отношении пешеходов, велосипедистов, возчиков, в том числе за неиспользование световозвращающих элементов. По линии технического надзора проведено 22 обследования хозяйств района, по результатам которых должностным лицам были выданы предписания на устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП. По ст.18.24 КоАП Республики Беларусь в отношении должностных лиц предприятий, организаций района за выпуск в эксплуатацию транспорта, неисправного или не прошедшего гостехосмотр (не получившего допуск к участию в дорожном движении) составлено 30 административных протоколов, по ст.18.25 КоАП Республики Беларусь (допуск к управлению транспортом лица, находящегося в состоянии опьянения, не имеющего права управления либо не прошедшего освидетельствование) к ответственности привлечено 7 должностных лиц.

С начала года на территории Лоевского района зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, ранено 6 человек. За аналогичный период прошлого года было совершено 5 ДТП, в которых погибло 2 и было ранено 3 человека. Дорожно-транспортных происшествий с участием детей, транспорта предприятий района либо водителей в состоянии опьянения не зарегистрировано.

Следует отметить, что очень активно проводится профилактика ДТП среди населения. Сюда входят выступления в трудовых и учебных коллективах, профилактические акции и мероприятия. Регулярно информация о дорожной безопасности публикуется на страницах районной газеты, в сети Интернет.

А.В. Назаренко отмечает, что за 10 месяцев сотрудниками ОВД проведено 70 выступлений в трудовых коллективах, 40 — в учебных заведениях на тему безопасности дорожного движения. Систематически проводится мониторинг обстановки состояния улиц и дорог населенных пунктов и района. При выявлении причин и условий, способствующих совершению ДТП, должностным лицам обслуживающих предприятий выдаются предписания на их устранение. В случае невыполнения указанных предписаний либо ненадлежащего содержания улиц и дорог должностные лица привлекаются к административной ответственности.

Автолюбителям, в связи с ухудшением погодных условий, следует быть более осторожными и внимательными на дороге. Пер-вое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости — соблюдение скоростного режима и дистанции. Также следует избегать резких манёвров и торможений, необходимо двигаться с включённым ближним светом фар и не забывать пользоваться ремнями безопасности.

Дождь, снег, блики на мокрой дороге и встречное ослепление мешают водителю вовремя увидеть пешехода, особенно в темно-те. Пешеходам необходимо помнить и учитывать эту особенность и не выходить неожиданно на дорогу даже на «зебре». Всем надо быть внимательными при посадке и высадке из общественного транспорта, так как на скользком тротуаре в спешке можно поскользнуться и попасть под колёса. В сумерках всегда обязательно дополняйте одежду светоотражающими элементами!

Уважаемые участники дорожного движения, пожалуйста, не забывайте о том, что ваша безопасность — в ваших руках. Дорога — это не часы и минуты, а секунды. И не штрафы должны определять наше поведение на дороге, а самосознание. Будьте бдительны, не рискуйте жизнями и здоровьем других людей и своей в первую очередь.

Ирина Конопляник, «ЛК»

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