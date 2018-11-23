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Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока

24.11.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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Капитан «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году (4:1), сообщает Sports.ru со ссылкой на Der Spiegel.


Фото: Reuters

УЕФА был в курсе, что в моче футболиста найден препарат дексаметазон, но не стал принимать меры и предавать дело огласке. Наказания избежал и сам Рамос, и врач королевского клуба.

Дексаметазон разрешен по правилам WADA при лечении травм спорстменов только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это правило было нарушено.

По данным Football Leaks, член андидопингового комитета УЕФА связался с Рамосом для получения объяснений. В ответе врач «Реала» сообщил, что по ошибке дал Рамосу препарат. УЕФА это объяснение устроило.

Кроме того, Sport1.de сообщил о еще одном допинговом скандале, в который оказался вовлечен «Реал».

1 февраля 2017 года в Мадрид без объявления приехали два офицера допинг-контроля УЕФА для взятия проб у игроков королевского клуба.

Однако во время процедуры сотрудники УЕФА потеряли контроль над ситуацией, и в результате пробы были взяты не по правилам.

По данным Football Leaks, все началось с того, что Криштиану Роналду пожаловался, что на допинг-тест «всегда приходится идти ему». После того как офицер допинг-контроля ввел ему иглу второй раз, чтобы найти вену, португалец опять стал проявлять свое недовольство, хотя по правилам иглу можно вводить три раза.

Поведение Роналду обострило ситуацию и создало напряжение. Следом допинг-проба была взята у Тони Крооса, однако затем процедуру взяли на себя сотрудники медицинского штаба «Реала», которые взяли пробы у оставшихся восьми игроков. Это запрещено правилами. Клубы обязаны гарантировать офицерам допинг-контроля, что они проведут свою работу независимо и без вмешательства со стороны.

Однако в итоге УЕФА не стал применять санкции к «Реалу», приняв позицию клуба «в виде исключения в связи со сложившейся напряженной ситуацией».

Позже «Реал» выступил с заявлением по поводу информации Football Leaks о том, что защитник Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов в 2017 году.

— Во-первых, Серхио Рамос не нарушал антидопинговые правила.

Во-вторых, УЕФА запросил определенные сведения и сразу же закрыл дело, как принято в таких ситуациях, после проведенных тестов экспертами WADA и самого УЕФА.

В-третьих, что касается остальной части вышеупомянутой публикации, клуб воздержится от комментариев, учитывая явный неосновательный характер отчетов", — говорится в заявлении мадридцев.

УЕФА опроверг информацию о допинге Серхио Рамоса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отверг обвинения в сокрытии нарушения антидопинговых правил защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (4:1) в 2017 году.

— УЕФА категорически отвергает необоснованные обвинения, касающиеся информации о положительном результате на допинг. Вся антидопинговая работа УЕФА проводится в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. УЕФА информирует WADA и ФИФА обо всех случаях, как это требует кодекс WADA, приводя всю подробную информацию, доклады специалистов и факты во время расследования подобных дел.

Необходимо подчеркнуть, что WADA и ФИФА имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на любое решение УЕФА относительно ситуаций по допинг-контролю. Однако ни WADA, ни ФИФА подобных апелляций не подавали.

Само WADA официально подтвердила, что все было выполнено УЕФА надлежащим образом в соответствии с ее кодексом, — приводит ТАСС заявление УЕФА.

 
 
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Капитан «Реала» Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году.
 
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