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Человек широкой души

24.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Не так давно мы рассказывали о Сергее Свердлове из Гусевицы, который увлекся путешествиями автостопом и уже совершил таким способом несколько поездок по Беларуси. Он с нами и поделился воспоминаниями об участнике Великой Отечественной войны, командире 1-го орудия 4-й батареи 204-го гаубичного артиллерийского полка Брестского гарнизона Георгии Константиновиче Корнееве, который долгое время жил в Уваровичах. О нем рассказываем накануне годовщины освобождения района.

Человек широкой души

Родился Георгий Корнеев в 1914 году в деревне Батищево (ныне Сафоновский район Смоленской области). Получил профессию учителя математики и был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Первый день войны встретил в Брестской крепости. Воспоминания об этих днях пронес через всю жизнь, сохранил и передал потомкам в рукописях, которые по сей день хранит Сергей Ильич.
Освобождение Буда-Кошелевского района встретил в Уваровичах, где жил его брат с семьей. Затем некоторое время являлся писарем при штабе под Жлобином. Был ранен, попал в госпиталь. Оправившись после ранения, воевал сапером 358-го отдельного саперного батальона 96-й стрелковой дивизии. 12 октября 1944 года участвовал в прорыве немецкой обороны и форсировании реки Нарев, в числе первых саперов переправив группу пехотинцев на плацдарм. Под вражеским огнем он совершил 3 рейса, содействуя успешному продвижению вперед пехоты. Сапером был вплоть до 1947 года, дошел до города Пилау Калининградской области (ныне – Балтийск).
В звании сержанта был демобилизован, вернулся в Уваровичи, некоторое время заменял учителя математики в Гусевицкой школе, где с ним и познакомился Сергей Свердлов. Знакомство спустя годы переросло в крепкую мужскую дружбу.
– Он часто делился со мной воспоминаниями о своем военном прошлом, а я с неподдельным интересом слушал его рассказы, – говорит Сергей Ильич. – Георгий Константинович был прекрасным человеком, невероятно широкой души. Жил по принципу «Давши слово – держись, а не давши – крепись». Этому всегда учил и меня.
В начале 90-х Георгий Корнеев уехал на малую родину – в Смоленск. Умер 14 февраля 1998 года, похоронен на Новом кладбище Смоленска. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (1985 год) и Красной Звезды (1944), медалями.
Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото из архива
Сергея Свердлова.

 
Теги: знакомства
 
 
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Не так давно мы рассказывали о Сергее Свердлове из Гусевицы, который увлекся путешествиями автостопом и уже совершил таким способом несколько поездок...
 
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