ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Европе выступили с призывом расширить усилия по борьбе с глобальным потеплением

24.11.2018 10:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Лидеры 16 европейских стран выступили с призывом расширить международные усилия по борьбе с глобальным потеплением в преддверии саммита по климату, который состоится в декабре, сообщает агентство AP.

Лидеры Кипра и Швеции назвали климатические проблемы "ключевым вызовом нашего времени", подчеркнув, что средние температуры уже значительно выросли со значений, зафиксированных до массового развития промышленности. "Мы могли почувствовать эффект этим летом, в том числе в Европе", - говорится в их совместном заявлении, в котором они, в частности, упоминают о пожарах в Греции.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен отметил, что глобальное потепление - "это серьезная угроза миру и стабильности во всем мире". "Все вместе мы обязаны сделать для будущих поколений все, что по силам человечеству, чтобы предотвратить климатические изменения и адаптироваться к неблагоприятным последствиям потепления", - отметили лидеры в совместном заявлении.

Следующий климатический саммит запланирован на 2-14 декабря в Польше. Задача саммита - окончательно согласовать условия Парижского климатического соглашения.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры 16 европейских стран выступили с призывом расширить международные усилия по борьбе с глобальным потеплением в преддверии саммита по климату, который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Человек широкой души
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика