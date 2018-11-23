ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия обсудили актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере

24.11.2018 10:17 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили представители министерств энергетики Беларуси и России в пятницу в Минске.

«В министерстве энергетики 23 ноября состоялась двусторонняя встреча по обсуждению актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества в энергетической сфере», - сообщили в белорусском Минэнерго.

В ходе пленарного совещания под председательством министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера с участием экспертов рабочих групп «рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области межгосударственной передачи электрической энергии, а также в сфере нефтехимии», проинформировали в белорусском ведомстве. Данные вопросы, отметили там, также обсуждались в формате работы международных рабочих групп по вопросам сотрудничества в газовой сфере, в электроэнергетической сфере и в области нефтехимии.

Мероприятие организовано в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 14 ноября 2018 года встречи заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком в рамках рабочего визита группы экспертов РФ во главе с первым замглавы Минэнерго России А.Текслером, уточнили в министерстве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили представители министерств энергетики Беларуси и России в пятницу в Минске. «В министерстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Football Leaks: Рамос провалил допинг-тест после финала ЛЧ-2017, УЕФА не стал наказывать игрока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика