Беларусь и Россия обсудили актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере

Актуальные вопросы сотрудничества в энергетической сфере обсудили представители министерств энергетики Беларуси и России в пятницу в Минске.

«В министерстве энергетики 23 ноября состоялась двусторонняя встреча по обсуждению актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества в энергетической сфере», - сообщили в белорусском Минэнерго.

В ходе пленарного совещания под председательством министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера с участием экспертов рабочих групп «рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, в области межгосударственной передачи электрической энергии, а также в сфере нефтехимии», проинформировали в белорусском ведомстве. Данные вопросы, отметили там, также обсуждались в формате работы международных рабочих групп по вопросам сотрудничества в газовой сфере, в электроэнергетической сфере и в области нефтехимии.

Мероприятие организовано в развитие договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 14 ноября 2018 года встречи заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком в рамках рабочего визита группы экспертов РФ во главе с первым замглавы Минэнерго России А.Текслером, уточнили в министерстве.