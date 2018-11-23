ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля

24.11.2018 11:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Американец Эндрю Сипович нашёл записку школьницы, которая объяснила происхождение вмятины на его автомобиле. Мужчина рассказал об этом в Twitter, и сообщение стало вирусным.  

«Пояснение анонимной шестиклассницы, которая спасла мне пару тысяч», – поделился Эндрю, приложив саму записку и фотографию повреждённой машины.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля
Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

«Если вам интересно, что случилось с вашим автомобилем. Автобус 449 ударил вашу машину. Он останавливается здесь каждый день, чтобы высадить меня в 5 часов вечера. Что произошло? Она пыталась сдать назад и врезалась в автомобиль. Она врезалась и сбежала. Она оставила вмятину, а я всё видела. Извините. Сиденье водителя левее двери. Леди в автобусе сидела на месте водителя 999. Автобус принадлежит общеобразовательной школе Буффало. Вот тот автобус, который ударил вашу машину. Шестиклассница Академии Хоутон», – говорится в записке.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля
Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

Твит вызвал бурное обсуждение, был ретвитнут 265 тысяч раз и набрал 1,2 миллиона «нравится». Комментаторы похвалили поступок девочки.  

«Здорово, когда система учит ребёнка быть правдивым и поступать правильно»,  

«Потрясающе! Приятно видеть ребёнка, который не позволяет людям нарушать правила»,  

«Спасибо родителям, которые воспитали эту кроху. И огромное спасибо тебе, что поступила правильно»,  

«Она не только замечательная девочка, но и чудесный художник!».  

Отдельного упоминание достоин рисунок. Комментаторы заметили, что дети в автобусе кричат, а водитель будто бы ухмыляется.  

1,2 миллиона «нравится»: школьница оставила записку владельцу помятого автомобиля
Фото: twitter.com/Andrew_Sipowicz  

Позже Сипович уточнил, что анонимная доброжелательница найдена. Сейчас мужчина думает, как отблагодарить школьницу за её поступок.  

Осенью 2018 года 5-летняя девочка стала звездой соцсетей.  

Причина в её невероятно объёмных волосах – здесь подробнее.  
Новости по теме

«Ручка оторвалась от коляски и люлька улетела вниз». В Дзержинске ребёнок получил перелом черепа. Кто виноват?

Мясо, хот-дог и фрукты. Как выглядят обеды школьников в разных странах мира

Корабль из коробок от молока и сока: новое видео «Жека жжёт» набрало почти миллион просмотров

Это, вообще, что? Мама показала школьный обед дочери

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?

Александр Лукашенко: Когда я пошёл в первый класс, мать мне завернула книжки в платок

Лечение музыкой, кислородом и малоинвазивные операции. Как сохраняют здоровье самых маленьких белорусов?

Игры, мультики или приложения. Как можно обучить ребёнка иностранному языку самостоятельно?
‡агрузка...
Новости 24 часа

«И радость, и слёзы»: участники детского «Евровидения» поделились эмоциями перед финалом

Александр Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ

«Войти в новый год без хвостов»: какие проблемы строительной отрасли Беларуси поручил решить Президент?

Элита Вооружённых Сил: в Беларуси чествовали лучших военнослужащих и их матерей

Новости экономики за 23.11.2018

Петр Никитенко: Если мы хотим иметь устойчивую экономику, мы не должны жалеть зарплату предпринимателям

Какие статьи белорусского экспорта самые доходные?

Министерство обороны наградило лучших солдат-срочников Беларуси

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Американец Эндрю Сипович нашёл записку школьницы, которая объяснила происхождение вмятины на его автомобиле. Мужчина рассказал об этом в Twitter, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она переспала практически со всеми с ними». Ли Харви Освальд и Марина Прусакова. Какой запомнили пару в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика