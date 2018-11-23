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«Она переспала практически со всеми с ними». Ли Харви Освальд и Марина Прусакова. Какой запомнили пару в Минске
Изрядно приунывший от советских реалий и раздавленный неудачным романом, Освальд оживёт только после этой встречи. Весной 1961 он познакомится с женщиной, которая окончательно перевернёт его жизнь!
Из дневника Ли Харви Освальда:
Знойная красавица Марина Прусакова всю жизнь прожила в Ленинграде. А когда родителей не стало, перебралась к родственникам в Минск.
Девушку приютит дядя по материнской линии. Подполковник МВД только что получил новую квартиру и обживался с супругой в просторных апартаментах на Коммунистической, 42.
Виктор Андрианов, доктор физико-математических наук, сосед супруги Ли Харви Освальда:
Из дневника Ли Харви Освальда:
Как выяснилось, Освальд страдал дислексией.
Анна Климович, психоаналитик:
Марина Прусакова работала фармацевтом. Эффектная блондинка с неоднозначной репутацией – именно так позже её опишет ближний круг.
Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:
Недостатка в кавалерах девушка не будет знать ни до, ни во время, ни после Освальда.
Виктор Андрианов:
Анна Климович:
Отношения Освальда и Прусаковой развиваются стремительно. Уже через месяц после знакомства она готова идти с ним под венец.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Эрнст Титовец:
Инна Маркова, доцент МГЛУ, подруга Ли Харви Освальда:
Выйти замуж за иностранца – в те годы мечта любой советской девушки. После фестиваля молодёжи и студентов враждебным Запад уже не воспринимается. А в очереди к заморским женихам выстраиваются тысячи красавиц. Счастливый билет вытягивают самые настойчивые и без лишних промедлений соглашаются лететь за океан. Интернациональные браки всерьёз будоражат Политбюро.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Виктор Андрианов:
Отношения Освальда и Марины, со слов друзей, первое время были похожи на сказку. Конфеты, букеты и серенады. Про то, каким галантным кавалером был Освальд, слагали легенды.
Инна Маркова:
В общем, что-то у неё было такое специфическое всегда.
Потом он так, с видом победоносца, шёл за Мариной, нёс её пальто, свёрнутое красиво, через руку переброшенное. Потом он её усаживал в кресло, обязательно это был центральный ряд, садился сам, брал пальто к себе на руки, ещё раз на неё глядел, потом брал её за руку демонстративно, пока свет ещё не тух. И вот так они сидели.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Втайне от близких Освальд, тем времен, уже вовсю ведёт переписку с американским посольством. В планах иностранца – возвращение на историческую родину. Супруги пока живут, как ни в чём не бывало.
Из воспоминаний Марины Прусаковой:
Через несколько месяцев Освальд набирается мужества и рассказывает жене про желание незамедлительно вернуться в США. После долгих выяснений та всё же соглашается и они вместе отправляются к послу. После возвращения из Москвы на работе Прусаковой устраивают скандал. Женщина к тому моменту уже всё для себя решила.
Вадим Гигин:
15 февраля 1962 года, когда Освальды уже сидят на чемоданах, в семье происходит долгожданное пополнение. Малышку называют популярным в те годы американским именем Джун.
Советская система и здесь не упускает шанса поставить последнюю палку в колёса позорным перебежчикам.
Из дневника Ли Харви Освальда:
Вадим Гигин:
Последние месяцы перед отъездом прошли в семье Освальдов в ссорах и скандалах. КГБ, который не сводил глаз с иностранца, лишь спустя более чем полвека рассекретил небольшие фрагменты материалов слежки.
Инна Маркова:
Вадим Гигин:
Сергей Савоськин, физигномист:
Анна Климович:
Я могла бы ему помочь! Элла Герман до сих пор жалеет, что за несколько дней до отъезда отказала Освальду в разговоре.
Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:
Молодой и верный наставлениям Маркса, после двух лет, проведённых в СССР, окончательно разочаровался в советском строе.
Эрнст Титовец:
Инна Маркова:
Эрнст Титовец:
22 мая 1962 года Освальд, Марина и их маленькая дочь Джун покидают Советский Союз.
Эрнст Титовец:
Вернувшись в США, Освальд остановился в городе Форт-Уэрт, недалеко от матери и брата. Он будет часто менять работу, место жительства, а параллельно писать мемуары о жизни в Советском Союзе. 20 октября 1963 года Марина Прусакова родит ему вторую дочь.
Но к этому времени отношения между супругами остынут. Женщина переедет к подруге и разрешит одно свидание с детьми в неделю. Освальд вскоре переберётся в Даллас и получит работу на книжном складе. По слухам, в роковую ночь перед покушением он попытается вернуться к супруге, но получив отказ, оставит на столе 187 долларов и обручальное кольцо.
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«Она переспала практически со всеми с ними». Ли Харви Освальд и Марина Прусакова. Какой запомнили пару в Минске
Изрядно приунывший от советских реалий и раздавленный неудачным романом, Освальд оживёт только после этой встречи. Весной 1961 он познакомится с женщиной, которая...
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