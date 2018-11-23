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После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes
Новости Беларуси. Днём 23 ноября на трассе Сморгонь – Вилейка столкнулись две фуры.
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Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента деблокировали 51-летнего водителя Mersedes, а затем передали его медработникам.
Детали происшествия выясняют правоохранители.
На неделе после ДТП в Волковыске пассажирку Mazda зажало в автомобиле.
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Новости Беларуси. Днём 23 ноября на трассе Сморгонь – Вилейка столкнулись две фуры. Как сообщает Гродненское ОУМЧС, авария случилась возле деревни Кулеши. Одного...
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