После столкновения двух фур в Сморгонском районе спасатели деблокировали водителя Mersedes

Новости Беларуси. Днём 23 ноября на трассе Сморгонь – Вилейка столкнулись две фуры.

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, авария случилась возле деревни Кулеши. Одного из водителей зажало в машине, потребовалась помощь спасателей.



Фото: Гродненское ОУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента деблокировали 51-летнего водителя Mersedes, а затем передали его медработникам.



Фото: Гродненское ОУМЧС

Детали происшествия выясняют правоохранители.



Фото: Гродненское ОУМЧС

На неделе после ДТП в Волковыске пассажирку Mazda зажало в автомобиле.