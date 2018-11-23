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В Рогачёве водитель на легковушке сбил 52-летнюю женщину и скрылся

24.11.2018 09:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 ноября около 7:45 на перекрестке улиц Железнодорожная – Смидовича в Рогачёве неустановленная легковушка сбила пешехода.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, 52-летняя женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В это время на неё наехал автомобиль, водитель которого скрылся с места ДТП. Пострадавшая доставлена в медучреждение.  

В Рогачёве водитель на легковушке сбил 52-летнюю женщину и скрылся
Фото: facebook.com/sk.gomel.smi  

Следователи просят граждан, ставшими очевидцами аварии, имеющих записи с места происшествия или знающих водителя и его местонахождение обратиться по телефонам: (8-02339) 2-72-61, 2-72-43, (8029) 743-75-45.  

На неделе в Гомеле под колёса автомобиля попал 9-летний мальчик, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

Ребёнок в реанимации – здесь подробности.  
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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 23 ноября около 7:45 на перекрестке улиц Железнодорожная – Смидовича в Рогачёве неустановленная легковушка сбила пешехода.   Как сообщает УСК по...
 
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