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В Рогачеве водитель легковушки наехал на женщину и скрылся
24.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Рогачевский РОСК устанавливает обстоятельства ДТП в Рогачеве, сообщила
Инцидент произошел 23 ноября примерно в 7.45 на перекрестке улиц Железнодорожная - Смидовича. Неустановленный легковой автомобиль наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся.
Потерпевшую госпитализировали. Граждан, которые стали очевидцами ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места ДТП, кому известна информация о личности и местонахождении водителя, просят обратиться по телефонам: (8-02339) 2-72-61, 2-72-43, (8029) 743-75-45.
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Рогачевский РОСК устанавливает обстоятельства ДТП в Рогачеве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. ...
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